Reacomodo del narco es causa de violencia: CCEL

Fenando Velázquez

León.- Quitarse el cubrebocas o no respetar la sana distancia entre grupos son las dos principales faltas que usuarios del Parque Metropolitano han cometido desde que reinició actividades en julio, informó el director de la paramunicipal, Germán Enríquez Flores.

Resaltó que en julio, durante la prueba piloto de reapertura del Parque, se registraron 14 mil 895 faltas, lo cual arrojó un promedio de 1.3 faltas por asistentes; sin embargo, a partir del 10 de agosto, fecha en que está abierto todos los días, el promedio disminuyó a solo 0.4 por cada visitante.

Añadió que el 40% de las faltas son por no usar cubrebocas, 26% por no mantener la sana distancia entre grupos que no son de una misma familia, el 12% por invadir espacios restringidos como áreas infantiles o ejercitadores, y el resto por otras infracciones como escupir, aunque en ningún caso se ha tenido que sacar al infractor.

“No hemos tenido confrontamientos con los usuarios y creo que influye el mismo hecho del registro; previo a esta modalidad había cierto anonimato en el tema de las faltas, ahora que ya están registrados, están rastreables y si haces faltas te podemos llegar a vetar del parque”, declaró en entrevista.

El director del Parque Metropolitano resaltó también que mientras en el programa piloto el promedio de asistencia diario fue de 900 personas al día, ahora, a partir del 10 de agosto, la media ascendió a mil 500 asistentes diarios.

No obstante, los ingresos por concepto de accesos al Parque están lejos de reponerse, pues en julio lograron recaudarse 250 mil pesos, cuando el mismo mes del 2019 fueron un millón 250 mil pesos, aunque Enríquez confió en que este mes se llegue al menos al medio millón.

LC