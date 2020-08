Reabrirán alrededor de 200 salones de fiestas y jardines

Yadira Cárdenas

Salamanca.- La ceremonia del “Grito de Independencia” no será pública debido a la pandemia por el Covid-19, sin embargo se transmitirá a través de redes sociales, así lo informó la secretaria del ayuntamiento, Lidia Becerra González, quien señaló que el desfile está suspendido.

Para la conmemoración del 15 de septiembre, las autoridades municipales realizarán una ceremonia privada con no más de cien personas, la cual estará encabezada por la alcaldesa Beatriz Hernández Cruz y funcionarios municipales: “va a ser con las limitaciones que ha impuesto el gobierno estatal, serán no más de cien personas respetando la sana distancia y todas las medidas como el uso de cubre bocas, no será un evento público solamente la conmemoración de esa manera”

Detalló que está por confirmarse el lugar donde se realizará el evento, el cual será difundido a través de las redes sociales oficiales del municipio.

Por otro lado, mencionó que esté año hasta el momento no pueden vender comerciantes de artículos de ocasión, al ser considerados como no esenciales.

G.R