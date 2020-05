Reabren restaurantes ubicados en el Jardín Unión

María Espino

Guanajuato.- Pese a las recomendaciones que han hecho las autoridades de salud tanto federal como estatal y municipal para evitar contagios de COVID-19, desde hace unos días reabrió sus puertas el restaurante y bar Luna y el restaurante Posada Santa Fe ofreciendo alimentos y bebidas tanto para llevar como para consumir en los establecimientos, esto último contraviene la petición de sólo vender alimentos para llevar para evitar que la gente salga de sus casas y se pueda generar aglomeraciones grandes de personas.

Los negocios antes mencionados se ubican en el Jardín Unión en donde también abrieron Van Gogh y la Bohemia, sin embargo en estos últimos dos no se vio gente consumiendo dentro de los negocios. Además cabe mencionar que los empleados de estos negocios están tendiendo a los clientes usando caretas plastias, cubre boca y guantes.

Este martes personal de la Jurisdicción Sanitaria número Uno y de Protección Civil municipal realizaron visitas de inspección a diversos negocios que han permitido abiertos, entre los que también fueron revisados los a referidos en donde hicieron recomendaciones de prevención.

Ricardo Yuri Salazar, titular de la Jurisdicción Sanitaria número Uno, dijo que buscarán hablar con los dueños o encargados de estos negocios pues resaltó que, de momento aunque si pueden abrir, no está permitido vender alimentos para consumir en el lugar, sólo para llevar y recordó que la jornada de sana distancia concluye hasta el 30 de mayo y será hasta el 1 de Junio cuando se defina la manera en cómo se irán reabriendo las diferentes actividades.

“El área de comida, el área de alimentos es un área esencial, no así el área interior de un restaurante-bar, ayer fue muy claro y muy enfático el Secretario en la rueda de prensa, no es lo correcto, la jornada Nacional de Sana distancia concluye el 30 de mayo y a partir del 1 de Junio las áreas que se van a abrir no incluye para nada el interior de un restaurante bar, o de un bar; nos vamos a enfocar en la capacitación del área de construcción, minería, de las autor partes, pero no así lugares como estos”.

Salazar recordó que apenas esta semana las autoridades federales y estatales autorizaron la apertura de actividades que catalogaron como esenciales: minería, construcción, industria automotriz, pero no la venta de alimentos para consumir en los locales y menos apertura de bar-restaurante.

Al respecto el director de Fiscalización y control de reglamento municipal, Gustavo Buck, manifestó que a nivel municipal no están cerrando estos negocios ni evitando que abran y subrayó que sólo verifican que los establecimientos que están abiertos con venta de alimentos cierren a las 10 de la noche, además precisó que para garantizar que cumplan con este acuerdo y por ello de manera en coordinación con Protección Civil, Tránsito y policía municipal realizan operativos que concluyen a las 3 de la mañana.

“Fiscalización como tal, en base a la Ley de alcoholes, no puede realizar clausuras por que la suspensión de la Ley de alcoholes no está contemplada en ningún acuerdo, ósea estaríamos violentando la Ley de alcoholes, lo que podríamos como Fiscalización es en conjunto con Protección Civil, s clausurar en el caso de que no cumplan con las medidas establecidas en los decretos federales, estatales y municipales, esto quiere decir que no puedo yo hacer una clausura por la venta de alcohol, sólo por no cumplir con los acuerdos de este tipo”, explicó Buck.

Además reconoció que la Jurisdicción Sanitara está en facultades de cerrar negocios al ser una emergencia sanitaria la que se está viviendo pero resaltó que por parte de Fiscalización municipal no están clausurando negocios, únicamente vigilando que cumplan con los acuerdos de operación, horarios de cierre e implementación de medidas de prevención.