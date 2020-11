María Espino

Guanajuato.- Desde las 8:00 horas de este martes los 28 panteones que administra el gobierno municipal abrieron nuevamente sus puertas luego de haber permanecido cerrados el 1 y 2 de Noviembre, y a decir del titular de Servicios Públicos Municipales, Marco Antimonio Figueroa Sierra, luego de que pasó la celebración del ‘Día de Muertos’ no se espera que llegue mucha gente a los camposantos pues dijo que al menos ya concluyó el permiso de venta que se había concedido a comerciantes de flores, alfeñiques y otros productos de temporada.

“Prevemos que ya no va a llegar mucha gente, ya se retiraron los puestos de venta de flores, entonces ya no hay en donde compren (…) el coordinador del Panteón Santa Paula me dijo que cuando abrió no había gente, únicamente dos personas, entonces creemos que no se va dar la condición de que asista mucha gente”.

Figueroa señaló que, aunque no esperan que llegué mucha gente a los panteones mantienen un monitoreo constante en cada cementerio para atender cualquier situación que se pueda presentar en caso de que haya muchos visitantes, pero insistió en que a partir de este martes luego de que abrieron los camposantos no ha llegado mucha gente.

Precisó que de los 28 panteones 16 se ubican en zona urbana y son administrados directamente por personal del municipio, mientras que los otros 12 se localizan en distintas comunidades rurales y son atendidos por los delegados rurales quienes están al tanto de cualquier situación.

Cabe mencionar que Correo acudió a algunos de los panteones: Santa Paula, La Luz, en donde se apreció que varias personas se encontraban visitando a sus difuntos, limpiando las gavetas, retirando flores secas y colocando ofrendas nuevas.

La cantidad de gente que ha llegado a los cementerios es relativamente poca que tras algunos minutos se retiraron del lugar y así en distintos momentos iba llegando más gente sin llegar a generar aglomeración.

