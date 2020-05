Reabren florerías salmantinas por ‘Día de las Madres’

Yadira Cárdenas

Salamanca.- Los automovilistas que circulan por la carretera libre Salamanca-Celaya reiteraron el riesgo que implica transitar por este camino, donde continúan registrándose robo de vehículos a mano armada y asaltos.

Desde hace varios meses los conductores que utilizan esta carretera de manera continua han denunciado hechos de inseguridad, principalmente en el tramo de la colonia La Cruz hasta el municipio de Villagrán, en donde hombres armados les marcan el alto, les cierran el paso y los despojan de la unidad motriz o bien de sus pertenencias.

Sin importar la hora

Los afectados señalaron que el problema se sigue presentando, con el riesgo de que alguna persona salga lastimada, así lo refirió Juan Martín J, quien hace unos días fue víctima de este delito cuando regresaba de trabajar del municipio de Celaya.

“Ni siquiera era de noche, pasaban las cinco de la tarde y se me emparejó un carro negro, un hombre me amenazó con un arma y me hizo señas para que me detuviera más adelante; en el momento no sabes que hacer y te apanicas; lo que hice fue detenerme a unos metros y se me puso un carro adelante y una camioneta atrás, me bajaron y se llevaron mi vehículo, todo fue en cuestión de minutos”, relató.

Como Juan Martín, más ciudadanos alertaron a los conductores que viajan por esta carretera, y pidieron a las autoridades mayor vigilancia, “a veces solamente se ve una patrulla de caminos y otras nada. Por esta problemática que ya tiene tiempo deberían enviar más personal. Es un peligro, a veces son familias las que viajan y exponen a los niños también, esperemos que ahora sí se tomen cartas en el asunto”, refirió.