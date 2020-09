Reabre el tianguis de Silao

Karla Silva

Silao.- José Carlos Ramos Ramos, recientemente designado encargado de despacho de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Silao, no gozará de privilegios. Percibirá el sueldo presupuestado desde el año pasado y contará con un par de escoltas.

Lo anterior fue afirmado por el alcalde José Antonio Trejo Valdepeña, quien señaló que se han generado datos erróneos respecto a la llegada del funcionario: “Él viene contratado como cualquier empleado del Municipio, viene en las mismas condiciones que tienen todos los empleados en cuanto a prestaciones y a prerrogativas, y también en cuanto a obligaciones y responsabilidades”.

Expuso que percibirá el salario asignado al cargo, como parte del presupuesto 2020. El monto neto es de 40 mil pesos mensuales. El que la dependencia se haya convertido en Secretaría, defendió el alcalde, no implica aumento en nómina, sino al presupuesto destinado para operatividad y equipamiento. “No hay ninguna situación extraordinaria, no hay ninguna prebenda, no hay ninguna beneficio adicional; es un empleado más del Municipio”, insistió.

Respecto a comentarios relacionados con que a Ramos Ramos se le entregará una vivienda, mencionó que “es prácticamente vecino del territorio de Silao (…) es pura especulación. Es un empleado más del municipio y ocupa las mismas condiciones que todos.

A la dependencia deberán integrarse dos personas para el área operativa y ejecutiva, las cuales están vacantes, agregó el Trejo Valdepeña.

