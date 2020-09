Rayados se lleva valiosa victoria antes del clásico regio

La falta del nombre de Luis Montes Jiménez en la convocatoria a la Selección Mexicana desconcertó y enojó mucho.

Terrible que en la convocatoria no estén Luis Montes, ni Fernando Navarro. Esos son los mensajes que confunden. Los mejores jugadores del torneo nacional no están, y en cambio se llama a ciertos jugadores medianos que no han manifestado argumentos para estar en tan digno sitio.

— Luis García P (@GarciaPosti) September 16, 2020