Raúl Jiménez se entera del sexo de su bebé mediante un gol

Jazmín Castro

León.- Luego de que un abogado fuera agredido con un arma blanca por su cliente, quien presuntamente lo acusó de perder su caso en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, sus colegas se dijeron indignados por el ataque.

“Esto no es cuestión de nosotros, pues hacemos nuestro trabajo y existen argumentos legales donde no se puede”, comentó José N. abogado en materia laboral.

No siempre se gana

Agregó que no existe un abogado que gane siempre, “se gana y se pierde, y no por eso tienen que reaccionar de esa forma, imagine el riesgo que se corre en cualquier materia legal”.

Ayer por la mañana en la entrada de las oficinas, se encontraba un policía municipal que permaneció por casi 30 minutos, ya después se quedó en una caseta de vigilancia una mujer de seguridad privada.

“Aquí andan a veces los policías, pero no están de planta, andan nada más vagando por las oficinas pero no hay una vigilancia adecuada, aquí entra cualquiera y no sabes ni que porta”, aseguró Arturo ‘N’, quien aseguró que todos los días acude a conciliación.

Fueron enfáticos en su preocupación, por lo que pudiera registrarse a futuro, pues ahora coinciden en que tienen más cuidadosos con elegir sus clientes, para no sentir que su seguridad está en riesgo.

Aunque las actividades se dieron de manera normal el día de ayer, se escuchaba en los pasillos el sorprendente relato del abogado lesionado por su cliente.

Por si no lo viste: