Raúl Jiménez, nuevo ‘lobo’  jugará en la Liga Premier

CDMX.- Raúl Jiménez encontró lugar en una liga más competitiva que la portuguesa, pero en un equipo que peleará por no descender, en lugar del título, como el Benfica.

El delantero de la Selección Mexicana llegará como préstamo al Wolverhampton, de la Premier League, recién ascendido.

Fundado en 1877, el club británico puede presumir tres títulos de Liga (1953-54, 1957-58 y 1958-59). Sin embargo, en los últimos años ha sido protagonista del sufrimiento en la parte baja de la tabla.

La llegada del director técnico portugués, Nuno Espírito Santo, al banquillo hace un año, permitió a los Wolves pelear y después conquistar la corona del EFL Championship para competir en la Premier League desde 2014.

Jiménez necesitaba un aire fresco. En las tres campañas que estuvo en el Benfica nunca logró adueñarse de la titularidad. No comió mucha banca, como algunos otros jugadores tricolores que han llegado al viejo continente, pero el ex azulcrema buscaba un sitio seguro, en donde pudiera destacar más su talento. El mexicano encontró una oportunidad con los Wolverhampston Wonderes, que espera anotaciones importantes de Jiménez para no regresar a la Segunda División inglesa.

