Agencias

Ciudad de México.- Los periodistas Carlos Loret de Mola, Laura Barranco y Juan Manuel Magaña, conductor, asistente de información y coordinador de información, respectivamente del noticiero matutino de Televisa, Primero Noticias, en 2005, ayer sostuvieron un careo frente al juez Tercero de Distrito en Materia de Procesos Federales, en el Estado de México, donde cada uno dio su versión respecto al montaje televisivo que tiene en la cárcel a Israel Vallarta acusado de secuestro.

El careo se realizó como video conferencia, en la que se intentó dilucidar quién en del noticiero, sabía que el operativo de captura de Vallarta y de la francesa Florence Cassez, era un montaje orquestado por el entonces director de la Agencia Federal de Investigación, Genaro García Luna, y que fue encabezado por Luis Cárdenas Palomino.

Vallarta lleva 16 años preso acusado de encabezar la banda de secuestradores ‘Los Zodiaco’, Cassez logró su libertad en 2013 tras comprobarse que el operativo en el fueron capturados el 9 de diciembre del 2005 fue un telemontaje, pues en realidad habían sido detenidos dos días antes, lo que implicó violaciones al debido proceso.

Durante el careo solicitado por la defensa de Vallarta, Barranco y Magaña ratificaron su testimonio en el sentido de que el conductor Carlos Loret de Mola sí tuvo conocimiento de que el operativo era una recreación de la captura.

Magaña expreso que Loret de Mola sí sabía del montaje, pues en un inicio no había señal para trasmitirlo en vivo y entonces se grabó la detención para su posterior transmisión, pero cuando la vio Loret, dijo: “Eso está chingón; será que se pueden regresar para la transmisión en vivo”, comentó Magaña, durante una entrevista.

Fue entonces, que los agentes de la AFI se alinearon de nueva cuenta, y en coordinación con la producción del noticiero, esperaron el momento para tener señal y lanzar el operativo en vivo, relató.

Loret se defendió con el argumento de que nadie en la producción le alertó que era un montaje.

En un video que Loret difundió anoche en redes sociales tras el careo, expresó que para él “fue un gran día”, pues en la diligencia judicial ni Barranco ni Magaña, “pudieron probar que fui cómplice de las autoridades para este montaje”.

“No acepto que se me señale de haberme coludido con las autoridades para hacer un montaje… Lo he dicho siempre y he ofrecido, una y otra vez, disculpas. Fue un error no haberme dado cuenta (del montaje)”, dijo.

El abogado que acompañó al conductor de televisión, casi no participó, aunque los familiares de Vallarta, presentes en la video conferencia, sospecharon que sí lo asistió al proveerle de respuestas por escrito que Loret leía.

EZM