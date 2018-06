Ratifica Ángel Zamora su compromiso con la educación

Conversó con estudiantes del Centro Universitario de Guanajuato, para presentarles sus propuestas de apoyo para que los recién egresados tengan más opciones de empleo

Patricio Serna

Guanajuato.- Ángel Zamora, contendiente del Partido Revolucionario Institucional por la diputación federal del distrito 04, conversó con estudiantes del Centro Universitario de Guanajuato, para presentarles sus propuestas de apoyo para que los recién egresados tengan más opciones de empleo.

El abanderado priista, ratificó a los estudiantes su compromiso por apoyar a los jóvenes en materia de educación, siendo esta una de las principales propuestas para legislar.

Así mismo, explicó sus propuestas para mejorar la seguridad y la imagen urbana de la ciudad, además de la instalación de lugares en cada municipio que conforman el distrito para presentarse semanalmente en éstos y escuchar las necesidades de la gente para poder apoyarlos en su papel como legislador.

“Pido que me ayuden a construir ese México que todos anhelamos, me ayuden a cambiar el concepto de un diputado que no trabaja, que no hace mucho, que no sabes en donde está, por el diputado que puedas encontrar una vez a la semana en una oficina aquí en Guanajuato, por el diputado que le tengas confianza y al que puedas acudir, por un diputado que recuerde su nombre los tres años y por un diputado que cuando termine su legislatura, tú te sientas satisfecho de su trabajo”, expresó Zamora.

