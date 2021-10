Redacción

Roma.- Un video se viralizó a través de redes sociales, pues se observa a Enrique Peña Nieto a lado de su novia Ruiz dentro del Hotel de la Ville, en espera de un taxi.

En un primer video se muestra al exgobernador, mientras aparentemente se esconde detrás del muro del hotel.

“Él estaba parado esperando su taxi cuando lo reconocí y ya no sabía (sic) cómo esconderse… solo asomaba la cabeza a mirarme que yo le decía a toda la gente que él era el expresidente de México y que es un ratero”, es el texto que acompaña el video de una usuaria en Twitter.

Al salir del hotel y subir al taxi junto con su pareja, la mujer que está grabando las escenas, gritó: ‘¡ratero‘!

“El ratero ya se va. Para ser presidente que poco… jaja en un taxi, cada quien tiene lo que se merece, te van a meter a la cárcel….va a pagar todo”, se escucha de fondo.

Got to see Mexico’s ex President Enrique Peña Nieto and girlfriend… I scream to him so many things and he kept hiding from me like a coward… stay tune for the video… pic.twitter.com/u0uBqhHNPE