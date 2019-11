Rastro está fuera del plan municipal

El próximo año dejará de manejarlo el municipio; ya sea concesionado o definitivamente cerrado, el matadero local ya no será ‘una carga’

Nancy Venegas

Irapuato.- Es un hecho que el gobierno de Irapuato no se encargará del Rastro municipal ni sus 81 trabajadores. El alcalde, Ricardo Ortiz Gutiérrez, confirmó que para el 2020 se concesionará o cerrará el matadero que desde años opera en ‘números rojos’ con un déficit anual de 5 millones de pesos.

Fuentes allegadas al Ayuntamiento de Irapuato, informaron que en la propuesta de Ley de Ingresos para el siguiente año que hasta este lunes no se definía en su totalidad, no se contemplaba al Rastro municipal, esto después de que hace unas semanas el presidente declara que su funcionamiento ya no era redituable.

“Nosotros no nos vamos a esperar si se da el rastro regional o tipo TIF, porque a lo mejor nos tardamos años en estar esperando el resultado, nosotros tenemos que salir ya para el próximo año, se concesiona o se cierra… En estos días vamos a tener una reunión para ver la Ley de Ingresos y el presupuesto para de una vez definir en qué va a consistir la compactación total, si se incluye o no (…) el rastro, ahorita no tenemos la información”, señaló Ortiz Gutiérrez.

Explicó que se analiza la posibilidad de que una empresa maneje bajo la figura de la concesión el rastro, en este caso el Municipio liquidaría a los 81 trabajadores y la compañía que se encargaría de la administración y operación contrataría a su personal.

“Si hubo por ahí gente de los propios tablajeros que nos hicieron saber ‘a lo mejor nosotros le entramos’, pero no hay nada formalmente porque no hemos mandado ninguna licitación”, indicó el mandatario.

De acuerdo con datos brindados por el rastro local, en promedio diario se sacrifican 181 cerdos, 61 bovinos, 26 ovicaprinos y 550 aves.

