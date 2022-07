La regidora de Morena, Mónica López, informó que personas llevan su ganado al rastro y obtienen servicio, pero no pagan al momento

Jonathan Juárez

Purísima del Rincón.- La regidora de Morena en el Ayuntamiento de Purísima del Rincón, Mónica López, pidió que se realice una investigación en el caso de los pagos en el rastro municipal.

Lo anterior debido a que tiene información de personas que llevan su ganado y obtienen servicio, pero no pagan al momento.

Lee también: Visores de primera división de fútbol llegan a Purísima en busca de talentos

Consideró que lo ideal es que los ganaderos paguen inmediatamente tras ingresar a sus animales a las instalaciones. Esto para que los ingresos no se vean afectados.

“A veces no es que no paguen, y puede pasar que al momento que recojan la carne pagan. Pero lo ideal es que al momento de ingresar el ganado se haga el pago del servicio que se les presta. Se tendría que hacer una investigación”, sostuvo.

La edil comentó que se trata de una situación viene desde anteriores administraciones, por lo que se deben tomar acciones.

Foto: Archivo

Aunque no quiso afirmar si quienes obtienen el servicio dejan de pagar definitivamente o lo hacen después, sí dijo que se trata de un tema que se debe de atender.

Por su parte, el secretario del Ayuntamiento, José Benjamín Rodríguez Cruz, reconoció que se puede dar esta posibilidad, pero agregó que los pagos sí se realizan, aunque posteriormente.

Te puede interesar: Piden investigar los otros casos de estudiantes ‘armados’ en Purísima del Rincón

El funcionario manifestó que la administración abona a la flexibilidad, lo cual no implica que los pagos no se realicen.

“Se mencionó que a lo mejor no lo hacen al momento, sino que posteriormente se pide el pago. También abonamos un poquito a la flexibilidad, pero no se entiende que no paguen. Existe una obligación”, dijo.

Quizás te interese:

JRP