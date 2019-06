‘Rascarán’ dinero de partidas “que no tienen sentido” para lograr el aumento a policías

A pesar de que sabe que no le pueden descontar recursos, el alcalde pidió que la Comisión de Hacienda revise la posibilidad de que él no cobre para alcanzar el porcentaje prometido

María Espino

Guanajuato.- Con el objetivo de cumplir a los policías municipales el prometido aumento salarial del 10%, el presidente municipal Alejandro Navarro Saldaña planteó la idea de poner dinero de su sueldo, pues dijo que es mejor que ganen más los policías y la gente de Limpia a un funcionario.

Navarro comentó que no quitará el dedo del renglón para cumplir lo que prometió a los oficiales, por esta razón habló con el tesorero municipal para que busque alguna partida presupuestal, “de las que no tienen sentido o que no se usan” de la cual puedan obtener el millón y medio de pesos que necesitan para completar el 10 por ciento prometido.

“Dijeron que está complicado, no vemos de dónde y como van hoy los ingresos municipales, a lo mejor no nos daba, estamos hablando de un millón 200 o un millón y medio; entonces les dije si no de mi sueldo, aunque yo no cobre, no pasa nada, no vine aquí por la lana, vine a trabajar y vine a chambear”. –Alejandro Navarro, presidente municipal de Guanajuato

A pesar de saber que no se puede tomar dinero de su sueldo, reiteró que a él no le preocupa no cobrar y pidió que se mande la solicitud por escrito a la Comisión de Hacienda y Cuenta Pública del Ayuntamiento para que se analice el tema y elijan entre descontarle al alcalde y tomar el recurso de otra partida.

“Tenemos partidas que no se utilizan: vuelos internacionales, vuelos nacionales y muchas cosillas que están etiquetadas y que luego no se ocupan, puede ser de eso o en su defecto directamente del sueldo (…) el chiste es llegar al 10% (…) yo prefiero que ganen más los policías y la gente de limpia a que ganemos más nosotros”.

Explicó que en próximos días se definirá si el incremento de sueldo para los policías se concreta en 9% o se logra llevarlo al 10%, además dijo que desde ahora comenzarán las gestiones para garantizar que en 2020 se pueda dar otro incremento por lo menos de otro 10% y con ello se alcance el salario recomendado por el Gobierno del Estado para las y los integrantes de las corporaciones policíacas de la entidad