RARX, tecnología ecológica para la construcción de carreteras

Redacción

México.- Ante la urgencia de implementar medidas para hacer frente al cambio climático y reutilizar el desperdicio de neumáticos en el mundo, NEOTECH ASPHALT SAPI DE CV, trae a México la patente del RARX, tecnología, para incorporar hule molido de neumáticos fuera de uso a las mezclas asfálticas, la cual se está aplicando para obras importantes en el estado de Michoacán y otros estados de la Republica Mexicana.

En la conservación de la autopista Pátzcuaro-Uruapan, concesionada a Autopistas Michoacán, a través de la empresa Constructora EUNICE, se implementa el uso del RARX, a fin de evitar la aparición de fisuras y dar condiciones de rodadura más confortables para los vehículos, así como prolongar la vida de las mezclas asfálticas.

Hugo Bandala Vázquez director de NEOTECH ASPHALT, precisó que, la aplicación de hule de neumático pre tratado, es una tecnología innovadora y eco sustentable en la construcción de pavimentos asfalticos, que fomenta además, la Economía Circular en pro de mejores pavimentos y el Medio Ambiente.

Explicó que, a través de la patente RARX, se facilita la fabricación de asfaltos ahulados que han demostrado una mayor resistencia a la fatiga y retardar la aparición de grietas en los pavimentos.

Bandala Vázquez dijo que la incorporación de hule de llanta en los pavimentos se viene utilizando desde los años 60´s, debido precisamente a las ventajas que aporta a las mezclas asfálticas, pero los métodos de incorporación tradicionales (via humeda y via seca) no habían logrado dar una solución adecuada a la industria, a lo que el RARX ha venido a ser una disrupción en la manera de incorporarlo y asi obtener todas esas ventajas de una manera mas amigable, garantizando la correcta digestión del hule en el asfalto.

“A lo largo de la historia de la existencia de las llantas, se ha buscado qué hacer con ellas. Ha habido muchas opciones, se han buscado muchas alternativas, pero una de las mejores, precisamente es utilizarla para la modificación de asfaltos en la construcción de pavimentos.

Dio a conocer que, en la conservación de la autopista Pátzcuaro-Uruapan, RARX, se está utilizando para retardar a lo largo de tres kilómetros, la aparición de fisuras en la superficie y por lo tanto dar una mayor vida útil.

Finalmente dijo que, un factor importante al concluir los trabajos, es que la macro textura que queda en el pavimento, es mucho mejor que con una mezcla densa convencional, lo que quiere decir que se tiene mucha más adherencia entre el neumático y el pavimento, lo que vuelve más seguro el camino y, por otro lado, este tipo de caminos son más silenciosos, lo que repercute en un mayor confort para el usuario y una sensación menos cansada del conductor.

Dijo que NEOTECH ASPHALT es una empresa preocupada por hacer mas de lo que le hace bien al mundo y sus productos y aplicaciones siempre estarán en pro de la sustentabilidad ecológica.

La aportación de la UMSNH

El Dr. en Ingeniería Civil, Jorge Alarcón Ibarra, profesor e Investigador de la Facultad de Ingeniería Civil de la UMSNH, señaló que en la conservación de la autopista, se tendrán beneficios muy importantes al conseguir alargar su periodo de vida, a través de la utilización del polvo de hule de neumáticos fuera de uso a través de la patente denominada RARX.

“Estamos muy contentos de que Autopistas Michoacán a través una empresa 100% michoacana como Constructora EUNICE, se esté sumando a este gran esfuerzo de implementar la Economía Circular”.

Jorge Alarcón reiteró que, los beneficios son una mayor elasticidad, lo que quiere decir que la mezcla asfáltica va a soportar más deformaciones, sin presentar fisuras y por otro lado va a soportar muchas más repeticiones de carga, antes de fallar por fatiga. Aumentando con esto su vida útil y minimizando su costo de vida.

Pero, subrayó que, hay otras ventajas muy importantes; se está retirando una cantidad importante de neumáticos que están fuera de uso y que quedan incorporados en la carretera, de tal manera que se está retirando un problema muy fuerte de contaminación que generan las llantas, lo cual permite aportar en el Medio Ambiente.

Dijo que, se está incrementando el ciclo de vida de las llantas, porque una vez que cumplieron su función como neumáticos de un vehículo, ahora forman parte de la propia carretera, por donde circulan vehículos.

Dio a conocer que en algunos Estados, como California, Arizona y Texas, estas aplicaciones con asfaltos modificados con hule, son obligatorias por Ley, “ellos tienen en su legislación, el uso obligatorio, en un porcentaje muy importante de sus pavimentos, de asfaltos modificados con hule y por consecuencia tener un beneficio muy importante en la vida útil de los pavimentos.

En términos generales podemos decir que el incremento de la vida útil de una mezcla asfáltica utilizando hule molido, se puede determinar que el número de repeticiones que se pueden obtener en igualdad de espesores, con mezclas convencionales contra mezclas asfálticas elaboradas con asfalto modificado con hule molido, puede ser de 2 a 3 veces más de vida útil, que una mezcla convencional”, concluyó.

Por otro lado, Miguel Ángel Sanz, gerente de la empresa española CIRTEC, dio a conocer que, en México son desperdiciadas alrededor de 500 mil toneladas de llantas al año, por el volumen de coches que hay en el país, de los cuales el 90% termina en vertederos, desperdiciando así la materia prima.

En ese sentido, subrayó que, este proyecto busca globalizar el uso de tecnología en las carreteras y Neotech Asphalt se ha convertido en un firme y entusiasta promotor de su uso.