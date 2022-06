La rapera Ariblue ofreció un concierto con buenas rimas y con el impulso de la dirección de Cultura y Educación

Alejandro Sandoval

Guanajuato.-“Rap, rap, Rapicilina, Rapicilina, es la única medicina, que me sube y que me baja esta adrenalina, pues me domina, me da la dopamina, que necesito para mantenerme tranquila”, entonó la rapera Ariblue su tema Rapicilina.

En las Calas del templo de San Diego, en el corazón de Guanajuato Capital, la rapera Ariblue ofreció un concierto con buenas rimas y con el impulso de la dirección de Cultura y Educación de la Presidencia Municipal.

Foto: Alejandro Sandoval

También retumbaron temas como Calle, Cultura, los que los Raperos Callamos y Para que quejarnos, que le pusieron ritmo a una cálida tarde.

No te pierdas: Presentaciones, talleres y conciertos: así será el regreso de la Fenal 2022

Hizo un dueto con el cantante Ignacio Ortega ‘Teniente’ y otro con su alumno Snock Santana, del vagón de la juventud donde imparte un taller de rap.

En sus letras, Ariblue se expresó en contra de la violencia y las injusticias, así como a favor de la vida, de la libertad y del trabajo día a día para salir adelante.

Foto: Alejandro Sandoval

Rimas y más rimas, versos con mensajes y buen humor saltaron en la tardeada.