Lourdes Vázquez

Guanajuato.- El priista guanajuatense Ramón Aguirre Velázquez fue homenajeado por sus 60 años de trayectoria política. En el acto en el que miembros del Revolucionario Institucional se pronunciaron por no callar más y por la unidad del partido a fin de que vuelva a ser una opción de gobierno.

Además de sus múltiples cargos a nivel federal, Ramón Aguirre Velázquez fue electo gobernador del Estado de Guanajuato en 1991. No obstante, en ese año anunció que no tomaría protesta al cargo en aquel 26 de septiembre.

Ante ello, el Congreso del Estado nombró presidente interino al panista Carlos Medina Plascencia, acto al que se le denominó la ‘concertacesión’.

Homenaje a Ramón Aguirre es un acto de solidaridad

A nombre de Aguirre Velázquez, su hijo Javier Aguirre Vizzuett, señaló que el homenaje a su padre es una muestra de solidaridad y afecto. Sobre todo de valentía política, pues durante muchos años no se tuvo en la dirigencia estatal del PRI.

“La disposición, la voluntad y ante todo por la falta de valores cívico- político al no reconocer hechos que lastimaron no solo a uno sino a toda una clase política que fue devastada por una absurda decisión”.

Recordó que fue tal la decepción que provocó el que Ramón Aguirre declinara a la gubernatura, que decenas de simpatizantes del PRI migraron a otros partidos, enojados por esos hechos.

Señaló que el homenaje hecho por la dirigencia estatal, no se trató de un acto de vinculación o convalidación de un proyecto político determinado, sino que solo reconoció la trayectoria política de 60 años de un hombre que ha sabido ganarse la voluntad de miles de guanajuatenses.

“Ramón Aguirre, no es simplemente un guanajuatense más, es un hombre orgullosamente sanfelipense tuvo muchos logros y éxitos políticos. Tuvo altas responsabilidades en la función pública y a pesar de eso nunca perdió su capacidad de honestidad y de una gran sensibilidad”, señaló Aguirre Vizzuett.

Honra la historia, afirman priístas

Por su parte, la presidenta estatal de PRI, Ruth Tiscañero Agoitia le dijo a Ramón Aguirre, que “su partido lo reconoce, porque honrar su historia, es reafirmar la nuestra y ver con dignidad y alturas de mira, el futuro para usted el cariñoso aplauso de sus compañeros de lucha. Su mérito es incuestionable”.

A nombre de la dirigencia estatal agradeció la valía y trayectoria de Ramón Aguirre Velázquez, así como su aporte a la vida pública de Guanajuato y del país.

Al evento asistió José Aben Amar González, quien aseguró que vale la pena luchar dentro de los partidos políticos, por lo que dijo que en necesario que el PRI se renueve.

También estuvo presente el ex rector de la UNAM y ex secretario de Salud, José Narro Robles, así como el ex gobernador de Querétaro, Enrique Burgos.

Critica ex secretario de Salud revocación de mandato

El ex rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y ex secretario de Salud federal, José Ramón Narro Robles, lamentó que un ejercicio tan importante de la democracia directa como lo es la revocación de mandato tenga un mal principio.

“Lo lamento profundamente. No se merece la democracia mexicana una situación como ésta”, señaló en su visita a la capital del Estado para participar en el homenaje rendido por el Comité Directivo Estatal (CDE) del PRI a Ramón Aguirre Velázquez.

Dijo que el proceso de revocación de mandato que se llevará a cabo este domingo, significa regresar a prácticas que se pensaba habían quedado en el pasado.

Narro Robles expresó que la democracia debe ser una gran institución política que convoque a la legalidad, al respecto y que forme valores y ciudadanos, sin embargo “lo que estamos viendo no es una convocatoria y no es un ejemplo”.

También señaló que, a nivel nacional, lo que está faltando es la unidad, pues México no puede seguir fracturándose ni dividiéndose

Urgen hazañas nacionales

El ex funcionario federal señaló que el gran adversario del país es la inseguridad, la violencia, la desigualdad y la pobreza. Para luchar contra ellos, los mexicanos deben estar unidos, independientemente de los colores que representen.

“Debemos decir los mexicanos, ya basta, cero pobreza extrema. No es posible que tengamos 4.5 millones de mexicanos más mujeres que hombres, que no saben leer ni escribir, cuándo vamos a acabar con eso, a México le urgen hazañas nacionales y México tiene que entender que ahí está, que esos son los enemigos; la pobreza, la violencia, la inseguridad, la enfermedad”.

Dijo que desde las universidades se tiene que ayudar a construir un México con mayor grandeza, para los jóvenes, “para los nietos de mis nietos, es en ellos en quienes hay que pensar”.