Ramírez Saldaña rompe récord al frente de la SSPL

Jazmín Castro

León.- “(El que no dé resultados) Inmediatamente se tiene que ir, y un servidor. Aquí trabajamos por evaluación, porque el tema de seguridad no es un tema estático, es dinámico, y si no damos resultados, nos vamos”, fueron las palabras que dijo hace tres años el secretario de Seguridad Pública, Luis Enrique Ramírez Saldaña, al llegar a la administración 2015-2018.

Sin embargo, en ese lapso León se ha visto golpeado por el incremento en algunos delitos y homicidios; además las críticas de la oposición no se hicieron esperar por la ratificación de Ramírez Saldaña, quien seguirá al frente de la SSP en la administración 2018-2021, por decisión del alcalde, Héctor López Santillana.

En 12 años el más duradero

Al menos con tres años y dos días se coloca como el secretario de Seguridad Pública que más ha durado en al frente de los cuerpos de seguridad, quien le sigue, fue el también ratificado, secretario de Seguridad Pública del Estado, Álvar Cabeza de Vaca, quien en su paso por el municipio concluyó los tres años, envuelto en una serie de polémicos casos, como el de los policías que fueron entrenados con actos de tortura.

En tanto, Ramírez Saldaña, resaltó en su segunda administración dijo estar comprometido, y reconoció que tiene que dar más esfuerzo, “para poder sacar adelante todo el tema de seguridad es la demanda que tenemos, sé que traigo el respaldo del alcalde, y tengo la responsabilidad de darle resultados todos los días, no es una cuestión de facilidades, no es tanto la persona un servidor, se establecieron las bases para la implementación de un modelo cívico”, comentó.

El compromiso

“Bajar la incidencia delictiva, bajar ese sentimiento de percepción de inseguridad que hay, entregar organización de la corporación, que los elementos vean a un secretario que está para apoyarlos y defenderlos, pero también que está para sancionarlos o despedirlos”, concluyó Luis Enrique Ramírez.

En cuatro administraciones han pasado por las filas de la Secretaría de Seguridad Pública, ocho funcionarios que fueron destituidos por no brindar resultados.

