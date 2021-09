EL NUEVO SECRETARIO de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, está resuelto a relanzar a la maltrecha Pemex. Ya son varias las señales que desde su oficina del zócalo se envían en ese sentido.

Además de cambio de mandos en la gerencia, que deberían ir desde el director general Octavio Romero, el director de Adminsitración Marco Herrerías y el director financiero, Alberto Velázquez, a Pemex le van colgar flotadores para que no se siga hundiendo.

Uno de esos reforzamientos se lo referíamos hace unos días y tiene que ver con la creación de una nueva dirección en la propia Secretaría de Hacienda que tendrá la facultad exclusiva de diseñar una estrategia para promover y captar ordenadamente nuevas inversiones para Pemex.

El encargado de ella sería Alejandro Hellmund, un financiero del que no se tienen muchas referencias, más allá de que es hermano de un cercanísimo de Ramírez de la O, Adolfo Hellmund, este sí muy reconocido en los ámbitos financieros y del sector energético.

Adolfo estuvo muy cerca de Andrés Manuel López Obrador, que siempre lo vio como sus secretario de Energía o director de Pemex, pero caería de su gracia cuando le declinó la invitación hace unos años para irse como candidato de Morena a la gubernatura de Tamaulipas.

Ramírez de la O está recurriendo a sus asesorías, clientes y contactos que a lo largo de los últimos diez años años cultivó desde Ecanal, su firma de consultoría de negocios e inversiones que tuvo y sigue teniendo en Houston, el epicentro de la industria energética.

El experto en negocios, ahora con la cachucha de funcionario público, está terminando de afinar otro proyecto que podría resultar disruptivo y provechoso en el intento de levantar a Pemex.

Según trascendió, la idea es impulsar una nueva estructura de empresas contratistas, pero que sean públicas, en la que puedan invertir los trabajadores a través de sus afores y otros inversionistas institucionales.

Con este mecanismo la llamada empresa productiva del Estado no solo podría captar recursos, los beneficiarios de las pensiones acceder a buenos rendimientos y Pemex la garantía de que esta nueva camada de contratistas se conducirá con orden y transparencia.

CUANDO LA COMISIÓN Federal de Competencia Económica (Cofece) entró a investigar a los 18 clubes, a la Federación Mexicana de Futbol y a la LigaMX, los dueños del negocio ya habían dejado al regulador en “offside”. Los sabuesos de Alejandra Palacios encontraron todos los documentos del llamado “Pacto de Caballeros” encima de los escritorios de un par de ejecutivos en las oficinas de Toluca de la liga que comanda Mikel Arriola y de la federación que capitanea Yon de Luisa. No podían creer que todo hubiera estado a la vista y de tan fácil obtención. No tuvieron que intervenir computadoras, ni servidores para obtenerlos. No lo podían creer. Tampoco pudieron creer lo que luego entendieron: que en la LigaMX estaban justamente trabajando sobre esos documentos, pues meses atrás habían acabado todas las practicas monopólicas y estaban justo revisando que nada de lo denunciado se siguiera ejerciendo. Resulta que los clubes y la LigaMX dejaron de realizar practicas anti competitivas seis meses antes de que iniciara la investigación en el 2018. Además, los agentes económicos cooperarían, con lo que el argumento de la mala fe no existió. Sencillamente, aunque la práctica ya estaba sin ser utilizada medio año antes del inicio de la investigación, todos los investigados estuvieron de acuerdo que con independencia del objetivo que sus practicas tuvieron, el efecto fue uno anti competitivo. Pero entre que hubo cooperación con la Cofece y entre que ya se ejercía la práctica denunciada, la multa para más de 25 investigados fue de solamente 177 millones de pesos, nada que ver con lo que pudo haber sucedido si la falta se hubiera seguido dando al arranque de la investigación. Hasta cárcel pudo haber. Tan es así que en casi todos los contratos de los jugadores ya podían mover sus “cartas” seis meses antes del vencimiento de los contratos. Así que un tema que pudo haber sido severo para el futból nacional acabó siendo revisado por la instancia que ahora preside Brenda Gisela Hernández de manera ex post y es justo por ello, al no haber sido un proceso de choque frontal, que nadie va a impugnar las multas, como le adelanté el lunes.

SE ESTÁN GENERANDO las condiciones para reflotar al Banco Accendo con la entrada de capital fresco, como le informé hace un par de días. Sin embargo, el detonador de un golpe de timón en la circunstancia que vive este negocio es un cambio en la administración que actualmente lidera Javier Reyes de la Campa. Un repliegue que se concretaría en las próximas horas despresurizaría la complicada situación interaccionista que se vive a su interior y permitiría transitar hacia un nuevo estadio. La Comsión Nacional Bancaria y de Valores, que preside Juan Pablo Graf, debe ponderar los esfuerzos que en las últimas horas se están haciendo para que la salida se dé en paz y sin el menor costo reputacional para el sistema y, sobre todo, para el erario. La intervención de Banco Famsa de Humberto Garza fue desastrosa y prácticamente vació al Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB). El organismo a cargo de Gabriel Ángel Limón ya no aguantaría otro golpe.

AYER LA FISCALÍA General de Justicia de la Ciudad de México, que comanda Ernestina Godoy, giró un citatorio a Miguel Alemán Magnani bajo la carpeta de investigación número CI-FAE/D/UI-3 C/D/00109/09- 2020. La Fiscalía de Investigación Estratégica de Asuntos Especiales lo emplaza en calidad de imputado por fraude, derivado de la operación de compra de las acciones del Sistema Radiópolis. La parte promovente es la Cadena SER, que preside Carlos Núñez, la unidad de radio del Grupo Prisa que es la socia directa del Sistema Radiópolis, que dirige Francisco Cabañas. Alemán Magnani ya enfrenta una orden de aprehensión por defraudación fiscal en el caso de la aerolínea Interjet. Al empresario se le emplaza a presentarse el próximo 5 de octubre a las 11 de la mañana en dicha fiscalía de investigación.

UUMBAL OBTUVO LA certificación internacional del Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO), convirtiéndose en la primera empresa que certifica todas sus plantaciones e industria y por consiguiente se convierte en el mayor productor de aceite de palma certificado en México. Este sello refrenda el compromiso de nuestra empresa con las comunidades marginadas del sureste mexicano y la protección del medio ambiente, dijo Miguel Ángel Couttolenc, director general. Con esta oferta de aceite de palma certificado RSPO, Uumbal ayuda a sus clientes a cumplir sus metas de abastecimiento de materias primas sustentables, que en el pasado en su mayoría se tenían que importar. EL QUE SIGUE haciendo desfiguros y sigue dando de qué hablar, es el senador morenista por Coahuila, Armando Guadiana, solicitando en la tribuna del Senado que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) investigue a la UNAM y otras universidades. Mejor que lo suban a la báscula a sombrerudo legislador: de denunciante balín pasaría a acusado, con eso de que explota las minas y se de lujo de no transparentar sus bienes ante el propio Senado de la República, por lo que sería un buen candidato para los sabuesos del fiscal antilavado, Santiago Nieto, que incluso ya le enmendó la plana: la UIF no está para investigar a las universidades.

HOY ES LA Asamblea General Ordinaria de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), en la que tomará posesión como nuevo presidente para el periodo 2021-2022 José Antonio Abugaber Andoine. Fue el presidente saliente, Francisco Cervantes, el que pudo mantener la unidad de la confederación. Duranto todo el proceso de elección de su nuevo dirigente se priorizó el diálogo, lo que permitió el desarrollo del proceso democrático que sin lugar a dudas fortaleció al sector industrial.

EL PRÓXIMO DOMINGO Andrés Manuel López Obrador estará en Dos Bocas, Tabasco. Va supervisar lo hecho hasta ahora en la nueva refinería. Le adelanto que los trabajos registran un avance al día de hoy de 64% y la secretaria de Energía, Rocío Nahle, espera concluir el 2021 con un adelanto de 75%. Según sus estimaciones, la refinería va estar lista en julio del año próximo. En la gira de pasado mañana estará también el director de Pemex, Octavio Romero.