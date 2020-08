Rafaguean tres viviendas en Guanajuato capital, la policía tarda tres horas en llegar

Redacción

Guanajuato.- Más de 30 detonaciones de arma de fuego fueron las que un grupo de hombres armados disparó impactando en la fachada y ventanas de tres viviendas en la comunidad San José del Montecillo, ubicada sobre la carretera Guanajuato-Juventino Rosas, cerca de Carbonera.

Uno de los afectados, aseguró que no hubo lesionados y se quejó de lo tarde que respondieron los policías a su llamado, pues indicó que se tardaron casi tres horas en llegar al lugar de los hechos.

El quejoso indicó que hombres llegaron a bordo de dos motocicletas y una camioneta y comenzaron a disparar en contra de las viviendas siendo tres fincas dañadas en las que precisó se encontraba su mamá, su esposa, su hija y uno de sus hermanos con su familia.

El hecho ocurrió la madrugada de este lunes a las 2:30 horas cuanto se escuchó la refriega de las balas, los moradores de las viviendas de inmediato comenzaron a llamar al 911 y tras más de 12 intentos finalmente le contestaron, entonces explicó lo que estaba ocurriendo y pidió ayuda, sin embrago aseguró que pasaron casi tres horas antes de que llegaran los policías.

Precisó que fue como a las 5:30 horas cuando elementos de Policía Preventiva de la capital y de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE) llegaron al lugar pero no entraron al poblado y se mantuvieron sobre la carretera que está a unos 150 metros de las viviendas.

Recordó que eran como las seis de la mañana cuando los policías se acercaron a las viviendas afectadas en donde hicieron algunas averiguaciones, hablaron con los afectados, acordonaron la zona, levantaron algunos de los casquillos percutidos que quedaron tirados afuera de las fincas afectadas y después se retiraron.

“Parece que era necesario que hubiera un muerto para que acudieran pronto”, resaltó el denunciante quien hizo un llamado a las autoridades de seguridad para que haya una mejor atención y pidió presencia policial en San José del Montecillo pues dijo temen por su vida luego del ataque.

“Que el gobierno se ponga las pilas a hacer algo, que tengan pronta respuesta en estos casos porque es muy desesperante esto (…) a quien le pedíamos que resguardará la zona si no se presentó nadie de la policía ya hasta casi amanecido, ellos acordonaron el lugar pero pues ya fue tres horas después de lo hecho (…) no se ha visto ninguna patrulla por aquí, esta como si nada hubiera pasado (…) pedimos que haya más seguridad”.

El denúnciate aseguró no conocer a los agresores ni tener idea de por qué los atacaron de esta manera pues dijo no recordar haber tenido algún problema que pudiera ser la consecuencia del atentado y de acuerdo a lo que habló con sus familiares tampoco saben que fue lo que pasó.

“No sé cuántas personas serian pero fueron cuatro armas diferentes, supongo que han de ver sido unas seis personas (…) desconocemos los motivos, si me sorprendió porque no hemos tenido problemas con personas para decir que hayan agarrado coraje o que quieran cobrarse algo, la verdad no tenemos a nadie a quien echarle la culpa, la verdad desconozco el por qué”.

Además comentó que luego de que los policías hicieron el recorrido levantaron “por lo menos unos 30 casquillos percutidos”, pero dijo considerar que hay muchos más tirados e incluso mostró a Correo algunos de los que él encontró luego de que los elementos de seguridad se retiraron de la zona.

En las casas balaceadas se aprecian varios impactos de bala en las fachadas e incluso varias balas entraron en las fincas impactando en las paredes y muebles, por suerte ninguna de las personas que ahí se encontraban resultaron lesionadas.

Este lunes los afectados acudieron al Ministerio Público a poner la denuncia respectiva. Cabe señalar que en el parte policial de la Secretaria de Seguridad Ciudadana entre los reportes que ahí se informan no se hace mención de este ataque.

