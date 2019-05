Rafa Márquez deja la Presidencia Deportiva del Atlas

Luego del anuncio de cambio de dueño del cuadro de los ‘zorros’ el exfutbolista se despidió de la afición y de su cargo que ostentaba en el equipo que lo vio nacer deportivamente

Redacción

México.- Tras la compra del Atlas por parte de Grupo Orlegi, Rafael Márquez anunció que dejará el cargo como Presidente Deportivo.

Después de su retiro el año pasado como futbolista profesional defendiendo la casaca rojinegra, el cinco veces mundialista con la selección mexicana permaneció en la institución para ayudar en labores fuera del terreno de juego.

A través de su cuenta oficial de twitter los confirmó la noticia:

“Querida fiel: ante esta nueva historia que está por escribirse en esta institución a la que tanto quiero, he evaluado según mis valores que mis deseos en este momento son seguir preparándome en las distintas áreas de este deporte que me apasiona y que tanto me ha dado. No quiero irme sin antes agradecer a todos y cada uno de los que colaboraron conmigo en este tiempo. Mucha suerte y éxito en este nuevo comienzo”.

El ‘Káiser’ no pudo trasladar toda su experiencia como jugador, a las decisiones como hombre de pantalón largo. Estuvo en dos torneos con los Rojinegros, y en ambos se fueron con más pena que gloria.

“Seré exigente en esta nueva etapa. Queremos conseguir un equilibrio y competir por buscar el título deseado”, fueron las primeras palabras en el cargo del símbolo del club.

Para el Apertura 2018, el Atlas arrancó en el lugar número 12 de la tabla de cocientes. Al finalizar el Clausura 2019 se encuentra en el sitio 15. Así que, para la próxima temporada volverán a pelear por alejarse del fantasma del descenso.

El Apertura 18, primer torneo de Márquez como directivo, fue una tortura para los Zorros. Finalizaron en el penúltimo lugar tras sólo registrar 11 puntos en 17 partidos. Además, sumaron 810 minutos seguidos sin anotar gol en partidos de liga, récord en torneos cortos.

Para este Clausura 2019, el arranque hizo creer que sería otra la historia, pero los Rojinegros se fueron desinflando. Otra vez se quedaron fuera de los primeros planos, con el lugar 13, con 19 unidades en 17 encuentros.

Entre lo positivo, el Atlas fue el equipo que más futbolistas menores utilizó para cumplir la regla 20/11. Es decir, promovió el talento de su cantera.

RC