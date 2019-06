Quitan impedimento para detener a Lozoya

La acción se realizó tras incumplir con las condiciones que se le impusieron para mantener la suspensión de la orden de aprehensión

Redacción

México.- Una jueza federal abrió la puerta al arresto del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, al retirar la suspensión definitiva que impedía su detención, de acuerdo con información del diario Reforma.

Tras la resolución, Lozoya en este momento podría ser capturado con base en la orden de aprehensión que fue girada en su contra por lavado de dinero.

El juez Octavo de Distrito de Amparo en materia Penal indicó que Lozoya incumplió con todas y cada una de las condiciones que le fueron impuestas para conservar la suspensión definitiva que le fue concedida el pasado cinco de junio para evitar su detención.

Dichas condiciones consistieron en que en un lapso de tres días hábiles debía comparecer ante el juez de control del Reclusorio Norte que ordenó aprehenderlo por operaciones con recursos de procedencia ilícita, término que venció el martes de la semana pasada; acudir ante el juez de amparo a firmar los días lunes en un horario de 10:00 a 14:00 horas y exhibir una garantía por 500 mil pesos.

El pasado 10 de junio, Lozoya indicó que no acudiría a declarar al considerar que no existían las condiciones legales para llevarlo a cabo.

“Ha habido una persecución mediática en mi contra desde el 2017, en donde se me ha acusado, se me ha juzgado y se me ha condenado, violando en mi perjuicio los derechos humanos consagrados en la Constitución y tratados internacionales. Detrás de esta campaña mediática hay intereses de poder los cuales serán develados en su momento”, señaló Lozoya en una carta difundida a través de sus redes sociales.

En aquel momento, aseguró que el delito que se le imputaba tanto a él, como a su hermana Gilda Susana no es grave ni amerita prisión preventiva oficiosa, además de que se le han negado copias de los registros que obran en la carpeta de investigación, lo cual calificó como una “ilegalidad inaudita” de la FGR.

Por su parte, Javier Coello, abogado Lozoya, aseguró que su cliente es víctima de una persecución política emprendida por el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto.

Ante lo que adelantó el pasado 11 de junio, la preparación de un documento que se entregará en un periodo de siete a 10 días, donde demostrará cómo Lozoya recibió Pemex, en qué condiciones y cómo entregó la empresa a su sucesor, y cómo ellos a su vez se la entregaron al actual presidente Andrés Manuel López Obrador, “con pelos y señales”.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva, el abogado adelantó que ese informe develará cómo operaban diversas irregularidades en la empresa petrolera.

“Vamos acreditar también cómo se endeudo Pemex, porque el único que podía autorizar el endeudamiento de Pemex, era la Secretaría de Hacienda y el Congreso de la Nación”, refirió.

Con información de Notimex, Excelsior y El Universal

RC