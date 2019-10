Quintín regresa a Acámbaro para exponer sus trazos multicolor

La obra pictórica llena de color y formas geométricas permanecerá en el museo ‘Luis Mota Maciel’ hasta finales de este mes

Onofre Lujano

Acámbaro.- El pintor internacional Quintín Pérez Martínez expone en el museo ‘Luis Mota Maciel’ su obra pictórica llena de color y trazos geométricos, la cual permanecerá hasta el fin de este mes.

Las 25 obras del oriundo de Veracruz muestran una influencia clara del cubismo de Picasso y el surrealismo de Salvador Dalí, así como de otros grandes artistas de principios del siglo XX, combinadas con su estilo dinámico en el que añade otros elementos particulares.

“Yo he tenido influencia de estas personas, pero he buscado mi propio estilo añadiendo círculos y líneas curvas que me permiten dotar de movimientos ondulatorios las creaciones, dando mayor dinamismo a las formas y a mis personajes”, señaló.

El activo e inquieto artista mexicano, ha trabajado también en pinturas que se convierten en portadas de libros, como el de Dania Ferro, ‘Diálogo con mi corazón’ y ‘Shanty’s Cat’, así como la portada interior del libro de aventuras ‘Debonaire’, del escritor Dave Moruzzi, y ‘Amores en el Guayabal’, del escritor peruano Álvaro Ique Ramírez; entre otros.

Las exposiciones de Quintín traspasan las fronteras con sus portadas de libros que son reproducidas miles de veces, mientras que sus murales son admirados en diferentes partes del mundo.

Aún recuerda su paso por Acámbaro durante 1994-2000, cuando se desempeñó como regidor del secretario del Ayuntamiento de Acámbaro, y del 2000 al 2004 en la Secretaría de Desarrollo Social y Humano del gobierno del estado de Guanajuato, donde coordinó el programa para el desarrollo comunitario en las zonas urnas marginadas, región sureste.

LC

