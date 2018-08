Quiero hacer un proyecto apegado a lo que aprendí en Barcelona: Rafa Márquez

Durante la presentación como nuevo director deportivo, el exjugador manifestó que en esta nueva etapa se exigirá se va a exigir las 24 horas para estar al máximo

Notimex

Guadalajara.- El ex defensa michoacano Rafael Márquez afirmó que se exigirá al máximo, ahora como presidente deportivo del equipo Atlas, en el cual pondrá en práctica todo lo que le ayudó a ser un futbolista destacado en conjuntos como Barcelona de España y Mónaco de Francia.

“Me voy a exigir al máximo para estar 24 horas, y así poderle exigir a los que están a mi mando, usaré las herramientas que a mí me funcionaron como profesional, eso será básico para mí. Quiero hacer un proyecto apegado a lo que aprendí en Barcelona”, dijo Márquez en conferencia de prensa durante su presentación.

Confió que ahora, en su nueva etapa como ‘gente de pantalón largo’, pueda repetir lo que logró como jugador, pero consciente que tendrá un proceso para llevarlo a cabo.

“Espero como directivo tener los éxitos que logré como futbolista, es una gran responsabilidad, un alto compromiso y lo asumo con plena confianza de que puedo tener resultados positivos, esto desde luego que tomará tiempo, no será de la noche a la mañana”, apuntó.

Destacó que se ganó un respeto como futbolista por todo lo que hizo dentro de la cancha, “ahora me toca hacerlo afuera, creo que los directivos me respetaron dentro de la cancha, ahora me tendré que ganar el respeto de ellos fuera de la misma”.

Sobre el hecho de que tendrá el control total en el aspecto deportivo, Rafael Márquez Álvarez dejó en claro que tendrá el respaldo de gente que conoce cada uno de los temas.

“Voy a delegar responsabilidades, hay muchas personas que saben mucho en todas las áreas, todas muy valiosas, en ellos me voy a apoyar para trabajar de la mejor forma posible”, externó.

Destacó la necesidad de trabajar con gente que quiera los colores del Atlas y que sepa muy bien lo que significa esta organización, ya que de esa forma existirá un compromiso todavía mayor, así como un entendimiento de las necesidades que se tienen. “Eso ayudará a conseguir el ansiado título”.

El cinco veces mundialista viajó este martes con el equipo rojinegro a la capital del país, donde el miércoles enfrentará a Cruz Azul dentro de la Copa MX.