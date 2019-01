Quiero hacer lo mismo que hice en México acá en Corinthians: Boselli

El argentino dijo que desde que llegó la propuesta de Corinthians no dudó en aceptarla a pesar de que varios equipos brasileños le ofrecieron unirse a su club, sin embargo, él decidió quedarse en el equipo de São Paulo

São Paulo.- Esta mañana Mauro Boselli fue presentado en el Club deportivo Corinthians de São Paulo, Brasil, equipo dirigido por Fábio Carille.

“Me doy cuenta de la magnitud de esta institución y de lo que se requiere para poder jugar en ella, así que en el momento de que se presentó la oportunidad de poder jugar en ella, de venir a jugar acá, no dudé en aceptar esta propuesta y más allá de que tenía otras propuestas de equipos brasileños importantes también, le manifesté al presidente que yo quería jugar en Corinthians y con suerte se pudo dar la negociación”, expresó el exesmeralda.

Compartió a medios que físicamente hizo toda la temporada con el Club León, sin embargo, en el momento en el que iniciaron las negociaciones con el equipo brasileño, tuvo que interrumpirlas.

“Me siento muy bien físicamente, quizá me hace falta un poco en el aspecto futbolístico por el hecho de que estaba en medio la transferencia, no me permitían hacer futbol con el equipo pero bueno, eso se agarra fácil, la condición física está bien”, dijo.

El delantero dijo estar ansioso de conocer la estrategia del entrenador y a sus compañeros, para poder adaptarse a ellos y hacer lo mismo que hizo en México pero ahora con su nueva piel.

“Le agradezco a todos mis compañeros del Club León porque todos los goles que hice fueron… eso yo creo que es muy importante, yo no creo que sea fácil hacer un gol, sí es muy importante el trabajo en equipo y yo soy un finalizador, un jugador que intenta terminar la jugada, estar ubicado en un lugar apropiado para poder convertir el gol y por eso quiero conocer rápido la idea del entrenador, cómo juegan mis compañeros para poder adaptarme a ellos y poder hacer lo mismo que hice en México acá en Brasil“, mencionó.

Reforço do Timão, o atacante @mauroboselli concede sua primeira entrevista coletiva agora, no CT Dr. Joaquim Grava. pic.twitter.com/JGlG1q9Bde — Corinthians (@Corinthians) January 7, 2019

