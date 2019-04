Quieren posicionar la Procesión del Silencio como la segunda más grande del país

El presidente de la Comisión de Turismo desea publicitar más los eventos propios de Celaya para atraer más visitantes a la ciudad durante la época vacacional

Celaya.- La Procesión del Silencio de Celaya debe ser más promocionada para detonar este evento y dar el lugar como la segunda más grande del país, así como para atraer más visitantes a este evento, señaló el presidente de la Comisión de Turismo del Consejo Coordinador Empresarial, Miguel Cano Montes.

Ante la disminución en la afluencia turística durante las temporadas vacacionales en el municipio, Cano Montes, comentó que Celaya sigue siendo primordialmente un destino del turismo de negocios, por lo que en tiempo de descanso Celaya deja de ser una opción, por lo que se debe diversificar los productos turísticos.

“Tenemos que aprovechar los eventos propios de Celaya para que podamos magnificar el tema turístico. Tenemos en Celaya la segunda Procesión del Silencio más grande de México y tenemos que aprender a los número uno, los número uno están en San Luis Potosí donde tiene una procesión del silencio que te venden vía internet, la promoción está muy fuerte y por eso se convierte en un atractivo turístico; en Celaya tenemos la segunda más grande del país con 40 mil personas que la van a ver, sin embargo no la hemos sabido aprovechar turísticamente”, señaló.

Asimismo dijo que el gran problema para detonar este evento ha sido la falta de promoción del mismo.

“Si no tenemos promoción por parte del municipio en un evento tan importante como lo es la procesión del silencio, definitivamente no podemos esperar a que la gente llegue, por ejemplo ¿Como yo quiero vender zapatos si no digo que vendo zapatos?, si en ningún lado comentamos que tenemos la segunda procesión más grande del país como queremos atraer a los turistas”, enfatizó el empresario.

Igualmente comentó que la procesión tiene potencial y puede ser un evento muy llamativo para todo México, que con el apoyo de la Diócesis de Celaya, del sector turístico y del gobierno municipal se pude llevar a nuevos niveles.

