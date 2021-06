Redacción

México.- Luego de que el ‘New York Times’ señalara que los pernos de la trabe de la línea 12 del metro no estaban bien soldados por la premura de la inauguración, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió esperar el dictamen el cual se presentará esta semana.

Descartó que las filtraciones al periódico sean fuego amigo, acusó que la oposición quiere confrontar a Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum.

“Quieren poner a pelear a Marcelo con Claudia, ellos quisieran eso, quisieron que se peleara Marcelo, Claudia, Tatiana, Juan Ramón De La Fuente como Esteban Moctezuma, etcétera, etcétera, porque están ellos los conservadores muy menguados, no hay dirigentes del conservadurismo a lo mejor surgen, pero en el flanco izquierdo ahí hasta para tirar para arriba, hasta para prestar, ellos le apuestan a eso, a que nos fraccionemos, se van a quedar con las ganas”.

López Obrador dijo que independientemente de la investigación judicial y del castigo, lo importante es que se pueda rehabilitar pronto la Línea 12 del porque es un servicio que beneficia a muchas personas.

El día de ayer, el ‘New York Times’ reveló fallos graves en la construcción de la Línea 12 del Metro que tuvo la empresa de Carlos Slim, ‘Carso Infraestructura y Construcción’ ya que no se soldaron adecuadamente los pernos y cuestionó el papel de Marcelo Ebrard, ex jefe de Gobierno capitalino.

Este el lunes, durante su rueda de prensa l primer mandatario dijo que la investigación que hizo el periódico estadounidense fue con base en filtraciones.

“Hay que esperar el dictamen, es una investigación que hizo The New York Times y con filtraciones que siempre se dan, no es eso tan trascendente no estoy en contra de las filtraciones, eso siempre ha existido y es muy difícil que no haya fuga de información”, dijo.

Con información de Reporte Indigo

