Quieren hacer bioserie de Ricky Martin

Tras el éxito de la serie de Luis Miguel ahora piensan que retratar la vida de otro cantante latino puede ser de gran interés para el público

CDMX.- Marcelo Tinelli, prepara su regreso a la Televisión Argentina para ‘Bailando por un sueño’, sin embargo, no es el único proyecto en puerta ya que desde el éxito que ha obtenido la bioserie de Luis Miguel, al actor le ha surgido la inquietud de producir una serie sobre la vida de Ricky Martin.

“Cuando veo esas series, me encantaría producir para Netflix también con algún otro ídolo latino. A mí me gustaría producir una serie sobre la vida de Ricky Martin. Me parece sumamente interesante la vida de Ricky. Qué bueno que los cantantes latinoamericanos tengan algo así en Netflix”, expresó.

A pesar de que Marcelo no reveló cuándo iniciará con el proyecto, dejó en claro que es un gran amigo del puertorriqueño.

“Es un amigo, lo quiero mucho, empezó con nosotros en el año 91 o 92, cuando empezó a venir al programa. Imagínate cantando ‘Fuego contra fuego’… me encantaría hacer algo con él”, concluyó.

