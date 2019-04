Quieren fijar cuotas para la Cruz Roja

La diputada Katia Cristina Soto Escamilla comentó que la propuesta será para que los municipios consideren dentro de su ley de egresos destinar algún monto específico a corporaciones de emergencia

Daniel Moreno

Apaseo el Grande.- Luego de participar en el inicio de las colectas de Cruz Roja, la diputada local por Apaseo el Grande y San Miguel de Allende; Katia Cristina Soto Escamilla, dijo que llevará al Congreso una propuesta para asegurar recursos de los municipios a los cuerpos de emergencia.

Según la diputada la propuesta será para que los municipios consideren dentro de su ley de egresos destinar algún monto específico a corporaciones como bomberos o delegaciones de Cruz Roja y así ayudar al buen funcionamiento de estos sistemas de rescate que se reflejaría en beneficio de la población.

Soto Escamilla no definió bajo qué criterios se podría incluir este gasto desde las arcas municipales pues dijo no se podría obligar pero se procuraría que tampoco les falte.

“Tanto como obligar no, proponer para que los municipios a través de sus leyes de egresos ya se establezca el que puedan tener esta parte de aportación voluntaria a la Cruz Roja verdad, ya en muchos municipios ya lo están haciendo, lo que estamos buscando es de que no haya (excusa), de que no se les dé la donación”, aseguró.

La diputada aseveró que estas es por ahora una posición personal como presidenta de la comisión de salud pues reconoció un asunto como este se tiene que revisar cuidadosamente para definir cómo poder disponer de una propuesta de estas características que sería para trabajarse en el siguiente año.

También señaló que hoy muchos gobiernos locales ya incluyen apoyar de manera mensual a corporaciones como Cruz Roja y no se ha pensado en algún monto mínimo de aportación.