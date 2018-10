Quiere Ricardo Ortiz que se castigue a panistas ‘traidores’

El alcalde de Irapuato dijo que espera que con la llegada de Román Cifuentes a la dirigencia del Partido Acción Nacional en el estado se ‘tomen cartas’ en el asunto con aquellos panistas desleales. Pidió que se nombre una delegación en el municipio cuyo comité Directivo Municipal donde no hay autoridad

Nayeli García

Irapuato.- El presidente municipal, Ricardo Ortiz Gutiérrez dijo que esperar a que con la llegada de Román Cifuentes a la dirigencia estatal del PAN se ‘tomen cartas’ en el asunto con aquellos panistas desleales y se nombre una delegación en Irapuato, cuyo comité Directivo Municipal está acéfalo.

El alcalde reiteró que no tienen comunicación con el actual presidente del partido Alejandro Sánchez García, quien dijo está ausente del partido y por lo que urgió a nombrar una delegación, pues dadas las condiciones al interior del PAN en Irapuato no se tienen las condiciones para elegir a un nuevo líder.

“Prácticamente es una dirigencia ausente, ya no ha habido reuniones, ya no ha habido juntas, ya no interviene la dirigencia y yo creo que ahorita es lo más sano, que en un momento dado se tomen decisiones, porque no puede estar un partido acéfalo y tendremos que buscar soluciones a esto, nosotros lo que vemos ahora es que prácticamente ahora que entre la nueva dirigencia se tomen cartas en el asunto, se proponga una delegación”, comentó.

Desde que iniciaron las campañas a finales de abril de este año, las juntas del Comité Directivo Municipal del PAN fueron suspendidas y no habían sido reanudadas ni siquiera para dar a conocer el balance de la pasada elección, como se acostumbra a realizar en cada municipio.

La depuración del partido, dijo dependerá de la nueva dirigencia estatal y nacional, pues señaló que es algo de lo que ya se ha hablado a nivel nacional: “todos aquellos que no demostraron la lealtad en las pasadas elecciones que se vayan a otro partido, que se vayan a su casa”, puntualizó.

Consideró que los escenarios de las elecciones intermedias se vendrán muy competitivos por lo que el partido debe de llegar fuerte y trabajar fuente desde la parte que le toca a cada militante.

