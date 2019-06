Quiere Diego Sinhue aire limpio en Salamanca

El gobernador del estado, durante la entrega de la Deportiva Sur, resaltó que es necesaria una reunión para mejorar el Plan el ambiente en el municipio con el fin de que se pueda promover el deporte con mejor aire

Luis Telles

Salamanca.- “Es necesario sentarnos gente del gobierno federal, de Pemex, de la Refinería, del municipio y nosotros, el Estado, para rediseñar el Plan para devolver aire limpio a nuestros niños, porque mucho deporte y sin aire limpio, cómo le hacemos”, dijo el gobernador, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo al inaugurar la rehabilitación de pista de entrenamiento de la Deportiva Sur, que tuvo una inversión de 15.9mdp.

Ante la presencia de la alcaldesa, Beatriz Hernández Cruz, titular de CODE, diputado local presidente de la comisión de Deporte, el medallista mexicano, Carlos Mercenario, deportistas locales, estatales, y vecinos de comunidades aledañas a la deportiva, el gobernador, señaló que, Salamanca es un municipio, como otros en el Estado, que tiene problemas ambientales, “por eso creamos la Secretaría del Medio Ambiente”.

Diego Sinhue pidió a la alcaldesa, que en la siguiente semana haya una reunión y se cite a los involucrados en el tema del medio ambiente, “lo que yo siempre dije, el Plan Salamanca tiene que tener dientes, porque luego son buenas voluntades de todos y nadie cumple, hay que ponerle sanciones a cada quien para que nos duela y que se haga, la gente de Salamanca se merece respirar aire limpio, la gente de Guanajuato”.

En entrevista el gobernador, dijo que, pidió a la Secretaría de Salud, que revisará los casos, que personas en Salamanca le comentaron de cáncer en jóvenes, “las personas me habían dicho que era cáncer de próstata, después me corrigieron en Secretaría de Salud, que era cáncer testicular.

Por eso es importante la mesa que propuse ahorita, que la alcaldesa pidió, la siguiente con Semarnat, con todos, salud, aquí en Salamanca, para que se vea realmente el tema de contaminación. Yo creo que sí existe un problema de contaminación, así lo dicen en las mediciones, que tenemos 4 ciudades de las más contaminadas en México y tenemos que hacer algo en León, Irapuato, Salamanca y Celaya” añadió.

El gobernador, comentó que, tendrá que ser una mesa de trabajo, donde haya consecuencias para quien no cumpla los acuerdos, porque luego son puras mesas de buenas intenciones y no se llega a nada, “tenemos que ponernos más rudos, por eso creamos una Secretaría de Medio Ambiente”.

Finalmente recordó que hay pendientes en el Plan Salamanca, como el tema Tekchem, por lo que hay que conjuntar todo, en una sola reunión de trabajo con acuerdos muy puntuales. “El Pla Salamanca, yo lo leí, es un plan de buenas intenciones, pero no hay consecuencias si no cumples, entonces hay que hacer ese plan, con dientes y consecuencias para quien no cumpla, ya sea gobierno federal, estatal, municipal o empresarios porque también existen muchas empresas aquí”.

Entregan el Centro Impulso

El gobernador, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, acompañado de la alcaldesa, Beatriz Hernández Cruz, los secretarios de Desarrollo Social y Humano, Desarrollo Económico Sustentable, directora del INAEBA, y sociedad en general, inauguró el Centro Impulso Social San Javier, entregó Tarjetas Mi Impulso, certificados de secundaria y preparatoria y firmó el convenio, “Yo Puedo, Guanajuato Puede” con los alcaldes de Salamanca, Guanajuato, Silao, San Francisco del Rincón, Purísima del Rincón, Irapuato y Romita.

Diego Sinhue destacó que, Impulso Social es una estrategia hasta el año 2035, y hoy entra una segunda etapa que es Impulso 2.0, que incluye la tarjeta, una tarjeta que tiene el objetivo de hacer una ventanilla única, “no importante si pediste el apoyo en desarrollo social, económico, dónde te estén atendiendo, el trámite es uno con la tarjeta, lo que permite tener un padrón único”.

Explicó que, hay tres tipos de tarjeta; la bancaria, que es mi impulso, la del club impulso, que no está bancarizada y la mi primer impulso, que es para los niños y, además la tarjeta tiene beneficios en más de 1 mil 200 empresas que están haciendo descuentos y que se irán sumando más, “por ejemplo, en León podrán entrar a la feria gratis mostrando la tarjeta y descuentos en otros lugares se tendrán”.

Finalmente dijo que, los centros impulso están muy bonitos, centros donde se pueden hacer cursos de verano, posadas, “lo que ustedes quieran, es de la comunidad, nos interesa que esté lleno todo el día, fines de semana, que los niños usen las canchas, tomen cursos, aquí se enseñar a hacer pasteles, estudiar, aquí se viene a aprender a divertirse en familia, pero este centro debe ser el inicio del cambio de toda la colonia y en el próximo año empezaremos con la pavimentación de calles”.