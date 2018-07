Quien no vote, no tendrá derecho a criticar la elección popular: Ayala Torres

El Presidente Municipal interino descartó atrincherarse en el bunker panista, pero aseguró vigile el trabajo de la Secretaría de Seguridad Pública de León

Gamaliel Reyes

León.- “Aquel ciudadano que no ejerza su derecho al voto, no tendrá derecho a criticar a quienes logren un cargo de elección popular en la jornada electoral 2018”. Así lo dijo Luis Ernesto Ayala Torres, Presidente Municipal interino, luego de emitir su sufragio.

La casilla correspondiente al edil fue la ubicada en Pedregal del Carmen donde ejerció su derecho al voto después de las 9:00 de la mañana. Luis Ernesto Ayala Torres descartó atrincherarse en el bunker panista, pero aseguró hacerlo en las instalaciones del Centro de Comando, Comunicaciones y Cómputo (C4), para vigilar el trabajo de más de 800 policías y 230 unidades de la Secretaría de Seguridad Pública de León.

En ese sentido, dijo que los operativos serán coordinados entre las fuerzas municipales y estatales, siendo tarea de la Policía Militar únicamente la vigilancia en los accesos a la ciudad, sin intervenir al interior de la misma a menos de ser estrictamente necesario.

El Presidente Municipal interino dijo que aquellos que no ejerzan su derecho al voto, no tendrían derecho a criticar las acciones de quienes queden elector en algún puesto de elección popular. “Que salgan a votar, es una responsabilidad y un deber porque si no fuera así, yo creo que no tendríamos del derecho de criticar. Esa es una realidad, si queremos transformar a este país, debemos de hacerlo de manera ordenada. Esa es mi recomendación”.

