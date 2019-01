“¿Quién dio la orden de matar a Javier”, cuestiona viuda de periodista

Griselda Triana expresó que fueron muy duras las declaraciones de ‘El Licenciado’ sobre que, según, los hijos de ‘El Chapo’ mataron a su esposo y exige a la Fiscalía General de la República haga su trabajo y dé con el asesino

Agencias

Ciudad México.- Griselda Triana, viuda del periodista Javier Valdez, exigió al gobierno federal que se encuentre a los autores intelectuales y materiales del asesinato de su esposo el pasado 15 de mayo de 2017.

A mí no me importa de qué organización criminal vino la orden, a mí lo que me importa es quede muy claro que la Fiscalía General de la República (FGR) haga su trabajo, que sea muy rigurosa, que sea muy exhaustiva y se determine quién dio la orden de asesinar a Javier”

Griselda Triana, esposa de Javier Valdez