Quiebran negocios de comida por violencia

La semana pasada ocurrieron dos homicidios en este tipo de negocios, una cenaduría de la calle Matamoros y un restaurante

Nancy Venegas Torres

Irapuato.- Los cada vez más frecuentes asesinatos, robos y extorsiones telefónicas a establecimientos afiliados a la Cámara Nacional de Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (Canirac) de Irapuato, provocó el cierre de dos negocios en lo que va del año y la reducción del 30% en la afluencia de comensales.

“Van 2 cierres de 35 afiliados que optaron por cerrar, por los asesinatos, robos y extorsiones. En las extorsiones se trata de llamadas por teléfono donde dicen que llama el comandante pidiendo hablar con el contador, tratando de hablar con el dueño o dueña, dicen que están afuera de tu negocio”, informó Juan Manuel Mora Zamora, presidente de la Canirac Irapuato.

La semana pasada ocurrieron dos homicidios en este tipo de negocios, una cenaduría de la calle Matamoros y Oasis de la Cruz. “A los comensales les da miedo salir y a los restauranteros nos da miedo que nos asalten. A los que más le pega es al Pollo Feliz, que lo asaltan una vez por semana en todas las sucursales”, afirmó.

Mora Zamora explicó que generalmente el 20% de las ganancias de restaurantes, se aplicaban a los trabajos para reforzar la inseguridad, el porcentaje se incrementó a 30%. Con ellos se adelgazaron aún más las utilidades de los industriales del sector.

“Si no hay comensales no hay venta, si no hay venta no hay utilidad, tienes que agarrar un poco más de las ganancias para más promoción ahí merma la utilidad, se va casi toda en gastos” afirmó.

RC