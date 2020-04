Quería quitarse la vida al saber que estaba infectado, policías logran salvarlo

Redacción

Ciudad de México. – La cuarentena impuesta por la pandemia ha causado ciertos cambios en la dinámica de los delitos en el país, así se puede ver en el Semáforo Delictivo a través de su informe: ahí se puede ver cómo, en el primer trimestre del año, los robos de auto, negocio y de casa bajaron un 15 % 16% y 8% respectivamente; se puede ver reducciones en el secuestro con un 44 % y la extorsión un 3 %.

Por otra parte, el homicidio se incrementó considerablemente en este último mes. En marzo hay un repunte con 2,616 casos de homicidio y 3,000 víctimas; el mes de mayor incidencia en los últimos cinco años. Cabe destacar que el 80 % son ejecuciones por crimen organizado: la lucha entre cárteles rivales no para a pesar de la emergencia sanitaria. 15 son los estados que muestran alza en homicidios: Guanajuato, Chihuahua, Colima y Michoacán.

La reducción de ingresos por cuarentena ha aumentado la lucha entre grupos delictivos. El primer trimestre del año acumula el país 8,585 víctimas de homicidio.

Ya que gran parte de la población se ha mantenido en casa se ha incrementado violaciones y violencia familiar: el pimer rubro aumento un 14 % y el segundo un 16%. Muchos de esto delitos son contra menores de edad y cometidos por los propios familiares. Los violadores más comunes son tíos, padres y padrastros.

Santiago Roel comenta que las consecuencias por la contingencia sanitaria podrían ser adversas en el sentido de que haya una tendencia positiva en algunos delitos. Comentó: “El cierre de empresas, el desempleo y la desesperación de la población más afectada podrían crear un escenario de violencia social inusitado. Nunca es buen momento para golpear a la empresa ni a los trabajadores y hoy es suicida; no es momento de acaparar recursos fiscales para dilapidarlos en proyectos que no tenían lógica antes de la crisis y que actualmente son totalmente absurdos”.

Finalizó diciendo: “Si el gobierno federal no entiende esto, no ha entendido nada sobre los riesgos sociales que se avecinan. Son tiempos extraordinarios y si no hay respuesta en el gobierno federal, la sociedad y los gobiernos estatales tendrán que tomar otro tipo de decisiones para evitar una crisis mayor”.

