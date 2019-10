Querer ser feliz siempre está arruinando tu vida

Según Tal Ben-Shahar, cada cosa que vemos refuerza la obsesión con ser felices todo el tiempo, alimentando los sentimientos de frustración

Los mexicano con acceso a internet, pasan cerca de ocho horas navegando y la mayor parte de ese tiempo se lo dedicamos a las redes sociales, entre Instagram, Facebook, Twitter, etc., ¿cierto?

Quizá no te has puesto pensar en este hecho que podría ser parte de tu estrés, ansiedad o depresión.

Según Tal Ben-Shahar doctor en Psicología y Filosofía por la Universidad de Harvard todo lo que vemos en redes sociales está relacionado con nuestra salud mental y emocional, cada cosa que vemos refuerza la obsesión con ser felices todo el tiempo, alimentando los sentimientos de frustración y pensamientos de que todo lo estás haciendo mal.

Tal Ben-Shahar reconoce que hace más de 2 mil años Aristóteles ya se preocupaba por la felicidad, en la actualidad esto se ha convertido en un tema recurrente para mucha gente debido a las expectativas de vida y no alcanzarlas nos hace sentir infelices.

Al ser cuestionado del por qué la gente ahora está más insatisfecha que antes, el experto explica que anteriormente la única expectativa de los trabajadores era proveer alimento a su familia y ahora eso ha cambiado, ahora buscamos obtener más cosas, por lo que sentimos que nada es suficiente.

‘No es posible estar siempre feliz’

Negar sentimientos como la rabia, tristeza o miedo es una conducta común, la gente intenta aparentar que siempre está feliz, sin embargo, Tal Ben-Shahar recuerda que también las emociones negativas son parte de la vida y hacen falta.

“No es posible estar siempre feliz”, afirma el director del Happiness Studies Academy; según sus mismas palabras, esta creencia es causa de la falta de educación emocional que nos impide aceptar todas nuestras emociones por miedo a ser juzgados.

Piensa un poco ¿de qué tratan la mayor parte de las cosas que compartes?, se publican cosas que nos dan satisfacción, ya que esa es la imagen que queremos proyectar; así que no te estreses sólo porque no vives lo mismo que los demás, no sabes lo que puede estar detrás de una publicación.

