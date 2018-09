Queremos acuerdo trilateral, dice López Obrador tras charla con Trudeau

Aunque el plazo de 48 horas establecido para enviar el acuerdo al Congreso Estadounidense se venció hoy, Andrés Manuel dijo que no lo ve ‘fatal’ y esperará hasta lograr el acuerdo trilateral

Notimex

Querétaro.- El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, dialogó con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, sobre los avances en la negociación en torno al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y se comprometió a usar sus “buenos oficios” ante Estados Unidos.

“Se hará con mucho respeto, porque no queremos ser oficiosos, ya nosotros ya llegamos a un acuerdo, tampoco vamos a dar la espalda a Canadá, queremos que el acuerdo sea trilateral, pero no podemos ir más allá de lo que nos corresponde, no vamos nosotros a forzar ninguna situación”, expresó.

López Obrador abundó que le manifestó a Trudeau que México seguirá insistiendo en que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) sea trilateral o se tengan acuerdos bilaterales México-Estados Unidos y Canadá- Estados Unidos.

Abundó que de manera respetuosa recomendó al ministro canadiense anteponer siempre el dialogo ante cualquier situación y no cancelar la posibilidad del acuerdo. Sobre el tema, indicó que será el próximo canciller, Marcelo Ebrard, quien se hará cargo de interceder por el entendimiento.

El presidente electo comentó que Justin Trudeau le dijo que habían hecho una propuesta al gobierno estadounidense por lo que esperaban una respuesta, y hoy antes de salir a su recorrido, se enteró que ya hay una contrapropuesta, lo que -en su opinión- quiere decir que no está cerrada la negociación.

‘No hay fechas fatales’

Andrés Manuel López Obrador consideró que “no hay fechas fatales, porque si bien es cierto que hoy vence el plazo para que se envíe este acuerdo al Congreso Estadounidense y al Senado mexicano, hay todavía tiempo para que se logre el acuerdo trilateral”.

Aclaró que la próxima administración respalda el acuerdo que el actual Gobierno de México logró con Estados Unidos, donde se consiguió lo que consideraron era de justicia para México.

En ese sentido abundó que su administración no reabrirá las negociaciones con el vecino país del norte ni revisará lo acordado, para no poner en riesgo el futuro económico y la estabilidad financiera del país, donde se busca que haya inversiones y empleos, por lo que sólo espera el entendimiento entre Canadá y Estados Unidos.

nd