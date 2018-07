Queman ambulancia; desaparecen cuatro

Venían desde Nochistlán dos paramédicos, un menor de edad y su mamá desaparecieron; el padre los iba siguiendo pero les perdió de vista en la comunidad Huertita

Guadalajara.- Debían llegar al Hospital Regional de Zacatecas desde Nochistlán, pero dos paramédicos, un menor de edad y su mamá desaparecieron.

Ayer a las 12:54 horas, los paramédicos David Vallín Figueroa, de 27 años, y Luis Eduardo Rodríguez De La Cruz, de 18, partieron del hospital de contacto en Nochistlán, Zacatecas.

En la ambulancia, la cual fue encontrada incendiada, llevaban a Adriel –quien hoy cumple 15 años– y a su mamá Virginia Ramírez Medina, de 40. Al menor le acababan de detectar hepatitis y su caso fue catalogado como código rojo, por lo que debía ser trasladado.

El padre del menor, Marcelino Sandoval, iba en su auto siguiendo la ambulancia y fue quien la vio por última vez. “Yo los miré ahí cuando salieron de ahí de un crucero que se llama Huertita, ahí en un pueblito, un ranchito”, explicó.

“Ellos se adelantaron, yo no podía seguir el paso, entonces yo dije: ‘pues ya están allá’, yo me fui lo más rápido que pude a Zacatecas y llegué allá y pues no, nunca llegaron”, abundó.

El vehículo de emergencia fue localizado, sin las personas, en Encarnación de Díaz, Jalisco, la tarde del jueves; había sido incendiado.

El padre de uno de los paramédicos, Héctor Antonio Vallín, se comunicó con personal de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco. “Me informó que no había personas dentro de la ambulancia, de hecho, ni siquiera la camilla está”, explicó. El director de Protección Civil y Bomberos de Nochistlán explicó que ya existe una denuncia por desaparición en Zacatecas y el Ministerio Público involucrará a la Fiscalía de Jalisco.

