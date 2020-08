Quema de basura y acumulación de residuos, atenciones más frecuentes de Policía Ambiental

Lourdes Vázquez

Guanajuato. – La Bufa sigue en riesgo, afirmó la presidenta del consejo consultivo del Instituto Municipal de Planeación (Implan), Velia Ordaz Zubia, luego de que el ayuntamiento rechazó por mayoría de votos el Programa Municipal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico Territorial (PMDUOET).

A través de un breve comunicado, Velia Ordaz afirmó su descontento por la decisión y manifestó que “cada pueblo tiene el gobierno que se merece. No estoy de acuerdo. Guanajuato es grande, la voz de la gente VALE, es una tristeza que la ciudad tenga gente de gobierno tan poco preparada, que no lee, no se involucra y su objeto es desacreditar y responder a intereses particulares” (SIC).

Haciendo referencia a los regidores que votaron en contra, Velia Ordaz afirmó que “la gente les da igual. Señores: hacer algo por la ciudad no es repartir cubre bocas, es dotarle de las condiciones básicas que mejoren la calidad de vida de todos, que haga de Guanajuato un lugar equitativo, seguro e inclusivo. Triste de las decisiones de hoy, insisto, Guanajuato merece MÁS que intereses puntuales”, señaló.

A las manifestaciones de desacuerdo expresadas a través de redes sociales se sumaron otros especialistas quienes incluso plantearon la necesidad de que el Instituto Municipal de Planeación (Implan) goce de completa autonomía.

María Esther Arteaga, ex directora del IMPLAN, señaló que “elaborar un plan de ordenamiento territorial es resultado de un gran esfuerzo académico, institucional y social. El plan de ordenamiento es un proyecto que debemos a las generaciones futuras. Es una desgracia que su conclusión dependa de decisiones políticas que con frecuencia son desinformadas y malintencionadas”.

Coincidieron en que el rechazo del PMDUOET obedeció a intereses partidistas por encima de la ciudadanía, así lo escribió la consultora ambiental, Citlali Tovar, quien manifestó “es una tragedia, la sociedad civil ha dado seguimiento puntual a la necesidad de ‘plantación’ territorial y todo ese trabajo se pierde por posiciones partidistas que responden a sus propios mandatos. Tendríamos que volver a plantear la importancia de la autonomía del IMPLAN”.

Finalmente Yann Godbert, consultor ambiental manifestó que el proyecto se hizo con lo mejor que se tenía respecto al marco legal, información, participación y recursos económicos.

“Ahora nos quedamos con un instrumento más obsoleto que nunca que es el POT (Plan de Ordenamiento Territorial). La responsabilidad indicaba estar a favor del Programa, en su conjunto, los puntos de detalle se habrían podido mejorar para la próxima actualización. Lamentable la votación de regidores ignorantes, y/o corruptos y/o aferrados a consignas políticas”.

G.R