Quejas por mercado tienen con tintes políticos: alcalde

Onofre Lujano

Jerécuaro.- El alcalde Luis Alberto Mondragón Vega consideró que la inconformidad que muestra un grupo de personas por la construcción del mercado ‘Diego Sinhue Rodríguez Vallejo’, en los terrenos del campo de futbol ‘El plan’, se ha tornado en tema político, al encabezar el exalcalde, Jaime García Cardona, a los inconformes.

Mondragón Vega señaló que García Cardona es una persona del ala conservadora, “y más que nada busca un tema político y desestabilizar o afán de generar ingobernabilidad (…) pero creo que no se logra; la aprobación del Ayuntamiento fue unánime y la gran mayoría de la población está de acuerdo con el proyecto del mercado municipal”.

Dijo que entiende que hay una minoría que está inconforme, “yo estoy para atenderlos también que haya diálogo, les comenté que hagan una asamblea de los inconformes, porque después llegaron unas personas que porque el exalcalde Jaime García Cardona estaba encabezando el grupo, sin embargo no me puedo meter, que se organicen manden dos tres representantes y los atendemos”.

Explicó que se generaron mesas de diálogo hace unos meses, antes de tomar una decisión, con los deportistas, gentes de las ligas de futbol, autoridades de los ambulantes y comerciantes de la plaza también, y se llegó a la decisión de tener el campo ‘El Plan’ como predio para hacer el mercado municipal.

Comentó que se logró otro espacio deportivo con inversión de 3 millones el año pasado, “este año vamos a invertir en recuperación de espacios. Y una cancha nueva empastada genera la condición que habíamos quedado con los deportistas, a la cual se le pondrá alumbrado y gradas”.

Afirma que sí avisaron

En cuando a la inconformidad por el ‘despalme’ de la cancha, dijo que empezaron a las 5:00 de la tarde del día sábado, “y notificamos a los capitanes y al presidente de la liga de futbol que íbamos a ocupar ya el espacio”, aseguró además que esperaban que estuviera listo el nuevo espacio para iniciar la obra.

Mencionó que le avisaron a las 10 de la noche que había dos personas en el campo que querían acreditar la propiedad, “acudí de manera personal a atender su manifestación y tenían unos documentos, pero no acreditaban la personalidad jurídica. Ellos dicen que el campo es del Deportivo Jerécuaro que es un grupo de gente que ha participado desde hace años en el futbol pero no está legalmente adscrita en el registro público de la propiedad”, finalizó.

NO son las formas: Cardona

Jaime García Cardona, exalcalde aseguró que no fueron las formas de que por la noche quitaron las porterías e hicieron zanjas en el centro del campo, por lo que exigen se aclare jurídicamente esta propiedad que, consideró, es de los futbolistas.

“Esas no son las formas y nosotros no estamos en contra del proyecto del mercado, nosotros sólo estamos en desacuerdo donde lo quieren hacer y ahora las formas como se dieron este sábado las cosas”, señaló.

Agregó que nunca los han consultado, “la gente dice que ya convocó a una reunión con todos los deportistas, pero los inconformes están aquí manifestando su desacuerdo, lo que pedí al alcalde es que no queramos hacer el asunto en cuestión personal, nosotros defendemos nuestro espacio deportivo que data desde 1953, legalmente con escrituras y ellos el proyecto del mercado”.

LC