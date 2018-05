Quedarán sin entrar al IPN 68 mil jóvenes

El Universal

Ciudad de México.- Para los 92 mil aspirantes que este fin de semana presentarán el examen de admisión al nivel superior en el Instituto Politécnico Nacional (IPN) sólo hay disponibles 24 mil lugares en las 26 sedes de la institución. Es decir, unos 68 mil jóvenes no podrán quedar en alguna carrera en el actual proceso.

María Guadalupe Vargas Jacobo, secretaria de Servicios Educativos del IPN, dijo que este año ingresarán 24 mil nuevos estudiantes, en 59 carreras de la modalidad escolarizada y siete de la no escolarizada. El Politécnico, afirmó, hace un gran esfuerzo por atender la demanda de solicitantes y proporcionales un lugar en las diferentes escuelas, según los resultados del examen.

Aclaró que la única forma de ingresar a esta institución es mediante la aprobación del examen de admisión, para que no se dejen sorprender por personas ajenas al proceso que aprovechan para ofrecer un espacio en el Politécnico. Los resultados del proceso de admisión se darán a conocer el 8 de julio del presente año, a través de la página web del instituto: www.ipn.mx.

“El IPN hace el mayor de los esfuerzos para darle la cabida a todos los solicitantes que aspiran a estudiar en esta institución, desafortunadamente no tenemos la oferta para atender a todos ellos. En un momento determinado, podrán acceder a la institución”, expresó.

Detalló que el año pasado se ofertaron 22 mil lugares para los 107 mil 296 aspirantes que se registraron para el ciclo 2017-2018. En 2016, de los 91 mil jóvenes que presentaron su examen para ingresar, el IPN aceptó a 24 mil. Esto quiere decir que sólo ingresó 26.3%. Hoy se aplicará el examen con los mismos horarios.

Mario Alberto Rodríguez Casas, director general del IPN, deseó éxito a los aspirantes que buscan cursar el nivel superior en el ciclo escolar 2018-2019 y destacó la importancia del proceso para seleccionar a los jóvenes que ingresarán a esta institución de gran calidad y prestigio.

Buena reputación. Con cuatro horas diarias de estudio Diana Laura Morales Rivera se preparó para presentar el examen de admisión al Instituto Politécnico Nacional, donde desea estudiar Economía.

La joven de 17 años estudia el nivel medio superior en el Colegio de Bachilleres, en el plantel número 1. El Politécnico es la tercera opción para la que realiza el examen de ingreso, también aplicó para la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), en esta última fue aceptada, pero anhela estudiar en el alma máter de sus padres y sus cuatro tíos.

“El Politécnico tiene más reputación, más prestigio académico, aunque ya me aceptaron en la UAM. Hice el examen porque me quiero quedar en el Poli, aquí estudió toda mi familia. Revisé el plan de estudios y me gustó más el de aquí que el de la UAM”, expresó.

Desde febrero comenzó a estudiar cuatro horas diarias, tomó dos cursos para prepararse, uno en línea y otro presencial; todos los días contestaba la guía de estudio que se les proporcionó, repasó sus apuntes, en especial matemáticas, pues aunque la materia le gusta, se le dificulta, por lo que debe hacer varios ejercicios.

“El examen se me hizo fácil, se me complicó la parte de las matemáticas porque venían operaciones complejas, pero ya había estudiado de ese tipo, esa sección me llevó más tiempo, pero pude terminala toda. Incluso, me dio tiempo de revisar, por si encontraba algún error”, dijo.

