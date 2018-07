Quebranta violencia a familias de Guanajuato

En los primeros cinco meses de 2018 se denunciaron 30 casos al día relacionados con abusos dentro del hogar, Irapuato tiene la incidencia más alta en el estado, con una tasa de 162 expedientes por cada 100 mil habitantes

Redacción

Guanajuato.- Cada 48 minutos se denuncia un nuevo caso de violencia familiar en Guanajuato.

El Ministerio Público inicia 30 investigaciones al día, en promedio, por delitos relacionados con violencia en el entorno familiar, que representan un cúmulo de cuatro mil 491 expedientes entre enero y mayo de 2018, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Aunque son sólo los casos que conoce la autoridad, pues la mayoría no se denuncian, son cifras que resumen decenas de historias de padres que golpean a sus parejas, mujeres que reprimen a sus hijos y personas que violentan a algún adulto mayor de su familia.

Este martes, Marlene falleció tras ser vapuleada por su propio padre, en León, cuando ella apenas había cumplido nueve meses de edad.

La ciudad zapatera es la que más casos de violencia familiar acumuló en los primeros cinco meses del año –debido a su densidad poblacional—; sin embargo, Irapuato ostenta la mayor incidencia con una tasa de 162 por cada 100 mil habitantes, de acuerdo con cifras de la Procuraduría General de Justicia del Estado y datos del INEGI.

En este indicador le siguen la capital (149 casos por cada 100 mil personas) y Celaya (145).

La Secretaría de Salud federal contabilizó 3 mil 286 personas atendidas por violencia intrafamiliar en todo el territorio estatal (3 mil 101 víctimas eran mujeres, y sólo 105 hombres), del 1 de enero al 7 de julio.

Guanajuato ocupa la cuarta posición a nivel nacional en casos denunciados por violencia doméstica, sólo debajo de la capital del país, Nuevo León y Chihuahua.

Vive años de ataques de parte de su expareja

Christian Rendón

León.- El cansancio de 2 años de maltrato físico, mental y emocional, dos demandas en contra de quien fuera su esposo, fueron suficientes para que el hombre la dejara de molestar.

“María” contrajo matrimonio hace 8 años; sin embargo los últimos dos, María vivió un infierno a lado de quien ahora es su exesposo; hubo violencia de todo tipo, pero todo detonó durante unas vacaciones en la playa, donde el hombre le propinó una golpiza y fue arrestado después de que reportó a los hechos a las autoridades.

“Mi pareja tomaba mucho, ya no llegaba a dormir, en varias ocasiones me llegó a pegar, en la playa me pegó y le hablé a la patrulla para que fuera por él y duró una noche y un día hasta que lo saqué, lo saqué porque ya me tenía que regresar a León y si yo no lo sacaba pues se quedaba ahí, hasta que se cumplieran las horas que eran”, relató.

Incluso, en una de las ocasiones, tras una discusión en la que por fin decidió separarse de él, María fue recibida y amenazada en su propia casa por su aún marido con una pistola de balines.

“Aquí (en León) en varias ocasiones me volvió a pegar, la última fue donde nos enojamos, fui por mis cosas a la casa y cuando llegué me recibió con una pistola (yo no sabía que era de balines) y cuando llegó la Policía y lo agarraron, supimos que era de balines pero mientras tanto el susto”, platicó.

En aquella ocasión quedó detenido hasta que uno de sus hermanos fue al día siguiente a pagar la fianza para que lo dejaran libre.

A pesar de que María puso la demanda de divorcio, el hombre estuvo buscándola por un mes. Fue ahí cuando decidió actuar nuevamente de forma legal, pidiendo una orden de protección para que no pudiera acercarse más a ella.

“Mis hijas se quedaron conmigo y durante 8 meses solamente me dio lo que era la pensión alimenticia y se las llevaba los sábados, ya después ya no me dio dinero, ya no se las llevaba y de eso ya pasaron 16 años y créeme que estoy mucho mejor ahora que antes”, comentó.

Esta fue la manera en que María acabó con el infierno vivido con su pareja, dos demandas que ya ayudaron a recuperar su seguridad y su integridad como mujer.