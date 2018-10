Que siempre no se va, Apu se queda en Los Simpson

Al Jean, uno de los decanos de la serie y principal productor de Los Simpson, aseguró vía Twitter que Adi Shankar no está autorizado para brindar ese tipo de información y hasta afirmó que no es uno de los productores del show

Agencias

Ciudad de México.- Uno de los principales productores de Los Simpson salió al paso para desmentir la versión de que Apu dejaría la serie por considerarlo un personaje que promueve el racismo.

Vaya escándalo que se ha generado por el tema de Apu y su presunta promoción de un estereotipo negativo para la comunidad india en Estados Unidos, como uno de los personajes más entrañables de Los Simpson.

El tema incluso provocó que Adi Shankar, quien fue presentado por la prensa como productor de Los Simpson, aseguró la semana pasada que el gran Apu Nahasapeemapetilon sería “eliminado completamente” de la serie animada. Incluso habla de que en un capítulo el titular del Kwik-E-Mart aparece ya en el cielo luego de haber ‘muerto’. Aunque en esa imagen también aparecen varios otros personajes, principalmente pertenecientes a minorías, como Smithers y el Jardinero Willy.

Para acabar con esta zozobra, Al Jean, uno de los decanos de la serie y principal productor de Los Simpson, aseguró vía Twitter que Adi Shankar no está autorizado para brindar ese tipo de información y hasta afirmó que no es uno de los productores del show.

Aunque para ser justos, esto no resuelve del todo la duda sobre si Apu está en riesgo o no, sobre todo por la presión que han recibido Los Simpson y Fox desde el lanzamiento del documental ‘The Problem With Apu’, una idea del comediante Hari Kondabolu, que se estrenó en 2017 y presenta al ‘alegre bengalí’ como un promotor negativo de la comunidad india en Estados Unidos.

Todo indica que por el momento Nahasapeemapetilon podrá seguir surtiendo el minisuper más demandado de Springfield, pero ante la carencia de un posicionamiento más enérgico por parte de la cadena Fox o los productos de Los Simpson, parece que este amigo indio no está completamente fuera de riesgo. ¿Ustedes qué opinan?

MEJZ*