Que siempre no: México y EU logran acuerdo para suspender aranceles

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció a través de Twitter que se suspenden indefinidamente los aranceles que pretendía aplicar a los productos mexicanos

Redacción

Washington.- Ante la sorpresa de muchos, finalmente Estados Unidos y México lograron alcanzar un acuerdo para suspender temporalmente los aranceles que se iba a imponer a todos los productos mexicanos este próximo 10 de junio, según informaron el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el canciller mexicano Marcelo Ebrard.

“Me complace informarles que los Estados Unidos de América han llegado a un acuerdo firmado con México. Las tarifas programadas para ser implementadas por los Estados Unidos el lunes, contra México, quedan por la presente suspendidas indefinidamente”, escribió Trump en su cuenta de Twitter.

Por su parte, Ebrard ratificó, en la misma red social que “no habrá aplicación de tarifas por parte de EU el lunes. Gracias a todas las personas que nos han apoyado dando cuenta de la grandeza de México”.

*Con información de Notimex

