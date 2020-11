Redacción

México.- Andrés Manuel López Obrador dijo que se debe aplicar la ley aunque se trate de su hermano, esto luego de que Pío interpuso un recurso de apelación ante el Tribunal Electoral para que se ordene al INE detener la investigación en su contra por el video donde presuntamente recibe dinero.

“No voy a proteger a ningún corrupto, no soy tapadera, aunque se trate de mi familia”, afirmó.

Afirmó que desde que es presidente no sea entrevistado con el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, ni con el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz o con el presidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar.

Dijo que en el caso de su hermano lo debe resolver la autoridad competente.

El mandatario aseguró que su gobierno se terminó con el influyentismo, nepotismo, amiguismo o cualquiera de esas lacras de la política.

“Que se aplique la ley a cualquier ciudadano, aunque se trate de mi hermano y que sean los ministerios públicos los jueces los que decida, no hay influyentismo en este gobierno, no hay nepotismo, amiguismo, ni influyentismo, ninguna de esas lacras de la política, yo ya no me pertenezco, yo estoy encabezando un movimiento para transformar a México y no le voy a fallar al pueblo de México”, afirmó.

Por otra parte, evitó opinar sobre el recurso que interpuso Pío López Obrador por la investigación que lleva la autoridad electoral.

“No me meto en eso, eso que lo decida a la autoridad competente, pero no le voy a hablar a un juez, un ministro, ni le voy a hablar al fiscal, ya les he dicho, llevo como año y medio sin ver al fiscal, presencial mente, creo que lo vi en una teleconferencia por lo de Ayotzinapa, ya cambió esto completamente, no somos iguales y no luchamos para hacer lo mismo, no es más de lo mismo, la transformación se va a llevar a cabo, ni la pandemia, ni la crisis económica han detenido la transformación de México y nos vamos a dar ni un paso atrás”, dijo.

Con información de Reporte Indigno

Te podría interesar:

SZ