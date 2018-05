¿Qué opinan sobre Luis Rey actores de la serie de Luis Miguel?

El Universal

Ciudad de México.- Conforme avanza la serie de Luis Miguel, el odio hacia su padre, Luis Rey, también aumenta. Muchos artistas que coincidieron con él en la vida real confirman su maldad e incluso, aseguran que era peor, pero ¿qué piensan algunos de los actores de la serie respecto a Luis Rey? los artistas encuestados hicieron dos comentarios, sobre el actor Óscar Jaenada y sobre el padre del cantante.

Amparo Barcia/ Sasha Sokol

Amparo da vida al personaje de Sasha Sokol, quien aparece en un cameo en la serie pero que dice, guarda muchas sorpresas dentro de la serie. “Estoy feliz de ver cómo esta serie está impactando tanto a nivel nacional como internacional. Es maravilloso ver cómo medio mundo se sienta los domingos a ver los nuevos capítulos” dijo.

Sobre Luis Rey

“Pues mira, en la serie todo el mundo tiene un sentimiento por una parte por el cariño que se le tiene a Luismi y por otra lo que quieres ver es a un papá cariñoso apapachador y consentidor y se puede ver la antítesis de lo que todos esperamos que sea un papá. Yo no conozco a Luis Miguel en persona. Creo que también hay pequeñas cosas de ficción, se ha creado una narrativa muy interesante para ver cómo fue la vida de este artista, los inicios son muy difíciles, sobre todo si la pegas desde chiquito, muchos artistas que se hicieron famosos en su etapa de niños se pueden sentir identificados con estos temas, los temas de la escuela, de los papás, de perder un poco esta parte de infancia que te toca vivir por estar trabajando”

Ernesto Álvarez/ ejecutivo

Ernesto Álvarez participó en algunos capítulos como uno de los ejecutivos de EMI, empresa con la que Luismi trabajó en los inicios de su carrera.

Sobre Óscar Jaenada: “El personaje está muy bien construido, yo tuve la oportunidad de compartir mucho con Jaenada y el personaje está muy bien caracterizado”.

Sobre Luis Rey: Aunque no se puso del lado del lado de Luis Rey, el actor compartió lo difícil que es este medio.

“Pensemos en los sacrificios que tiene el éxito, es una vida sacrificada, uno como actor hablando de este lado de lo que me toca estamos destinados al rechazo diario, vamos a castings y no sabemos qué va a pasar, nos cuesta llegar y subir peldaños. es una carrera de resistencia”.

Israel Amescua/ Fede de la Madrid

El actor da vida a Fede de la Madrid, quien fuera gran amigo de Luis Miguel de joven y con quien tuvo un triángulo amoroso por Issabela Camil. El actor expresó sobre este polémico personaje:

“Yo no sé nada de Luis Rey. No sabía quién era el papá de Luis Miguel hasta hace poco, me encanta cómo lo hace Oscar y si la gente está hablando tan mal es porque Oscar lo está haciendo muy bien, actoralmente me encanta. Obviamente Luis Rey así hizo famoso a Luis Miguel”.

Amescua señaló que siempre que ve esas escenas que en las que la gente odia a Luis Rey, él piensa que qué buena escena y además, cada que aparece el padre de El Sol toda la atmósfera cambia.

