Alejandro Sandoval

Guanajuato-. El alcalde Alejandro Navarro reiteró que no está en su agenda el incremento de la tarifa al transporte público en la capital, al menos de aquí a noviembre.

La propuesta que se ventiló en diciembre del 2021 era de aumentar el pasaje de 7 a 9 pesos y este año llegar a los 11 pesos.

“Ya ha habido regidores de oposición que se me han acercado y me dicen: ‘ahora sí súbelo’, pues no, no estamos jugando, cuando se iba a subir en diciembre era el mejor momento, la mejor oportunidad pero hoy no estamos así y no les creo que me vayan a votar a favor este tema”, dijo el alcalde.

El alcalde descartó el aumento al pasaje en el transporte de Guanajuato capital

Recalcó que no estará el tema en la agenda al menos hasta noviembre y se le pueda dar solución a finales del año.



Dijo que se reunirá con los transportistas para ver diversos temas como el de los 55 a 80 camiones a los que se les vence el plazo de su vida útil y donde el municipio no ha empezado los operativos.

Agregó que buscará una solución en conjunto que va de la mano con el incremento de la tarifa pero no en este momento donde un aumento del pasaje afectaría a la ciudadanía.



“Si hace un año a los transportistas no les alcanzaba hoy menos, pero tampoco a los ciudadanos”.



