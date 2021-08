Redacción

Guanajuato.- ¿Te has preguntado de dónde surgen los protagonistas de tus videojuegos favoritos? ¿Cuál es el proceso detrás de ellos?

José Manuel Tello tiene un trabajo divertido donde además explota su talento. Desde hace un año da vida a una gran variedad de personajes como parte de Game Coder, empresa de programación y diseño de videojuegos asentada en Guanajuato.

Talento en 3D

Tello estudió diseño gráfico, ámbito donde sentía su creatividad encapsulada: “nunca me gustó, sentía que no tenía movimiento, yo quería ir más allá de un impreso. Me fui al diseño digital. Ahí conocí el mundo del 3D y empecé como generalista, haciendo un poquito de cada cosa”.

De la creación de escenarios, plantas, mobiliario y otros detalles, dio el salto al diseño de personajes, “me gustó más esa parte de estudiar anatomía, ver cómo funcionan todos los músculos (…) Cómo haces tu concepto del personaje para que se vea bien, y luego cómo traduces todo eso para que funcione realmente dentro de un juego, es un proceso muy largo”.

Tello está detrás de los personajes del juego de supervivencia ‘Open country’ y ‘Nickelodeon all star brawl’, donde es posible pelear con los personajes de la franquicia de dibujos animados.

Bocetar, abrir sus programas y sentarse a crear, es el proceso que sigue Tello, proceso que a veces no culmina como lo visualizó en un inició, pero la incertidumbre es parte del viaje.

El proceso

“A veces estoy viendo una serie, o en un juego y de repente me llega una idea de ¿cómo se vería un personaje así?”, nos dice Tello sobre aquello que lo inspira.

Una de sus películas favoritas es ‘Alien’, por los entornos y las atmósferas.

Entre sus referentes del mundo de los juegos destaca ‘Diablo’, porque le parece interesante “cómo desarrollan un mundo diferente en torno a este ser”, así como la saga de ‘Final fantasy’, que se renueva cada entrega sin que su universo pierda la esencia.

La versatilidad es algo que le atrae, porque además tiene la habilidad para explorar múltiples estilos, “me guasta cambiar de algo cartoony, súper ‘cute’, a algo monstruoso”. Entre su trabajo encontramos sus versiones de superhéroes, personajes de series como ‘Stranger things’, y criaturas dignas de la más angustiante pesadilla.

La plataforma Game Coder

Evandro Patrón, director de marketing de Game Coder, refiere que Tello es el segundo talento reclutado en su División de Arte, área relativamente nueva a la que se han sumado otros nombres entre 2020 y 2021.

Game Coder es pionera en crear una bolsa de trabajo para una escena que poco a poco gana impulso.

“Sí es una casa de talentos pero también es como una oportunidad para que se den cuenta de que sí hay oportunidades de trabajo en la industria del videojuego”, considera Evandro.

En su página de Instagram Game Coder presume las habilidades de su equipo de arte, habilidades que procuran explotar al máximo.

“En México falta trabajar esa parte. Si contratas a un artista con una especialidad, ponlo a hacer su especialidad nada más, ¿por qué? Te va a rendir mejor, y te van a salir mejor los proyectos. Me sorprendió mucho de Game Coder cómo me dieron ese apoyo”, agrega al respecto Tello.

Conexión en el encierro

El encierro por la pandemia acercó a los videojuegos a un público más amplio, personas de todas las edades ávidas de entretenimiento. La situación evidenció otro fenómeno que está cambiando la manera de consumir y hasta de hacer videojuegos.

Tello pone como ejemplo ‘Among us’ y el más reciente, ‘Pokémon unite’, los preferidos entre sus alumnos de licenciatura. “No sé muy bien a dónde va el mundo de los juegos ahorita, pero por lo que he visto con mis alumnos, siento que es un ambiente en el que quieren algo ¡ya!”

“Estamos en el auge del consumismo, brutal. Hay nuevos usuarios que buscan videojuegos casuales rápidos y los grandes estudios se están yendo por ese tipo de mecánicas”, señala Evandro.

Este tipo de productos tienen la particularidad de que requieren interacción entre los participantes, y no sólo han fundado redes y comunidades, sino que han tendido un puente entre los consumidores y los creadores de videojuegos.

“Antes era muy difícil que los ‘developers’ se enteraran de qué opinaba el público. Ahora la gente, si les das un juego y no les gusta te lo critican y hasta te dicen cómo mejorarlo”, explica Evandro.

Lo que viene

La industria de los videojuegos no paró durante el confinamiento. “Las empresas supongo, espero, están creando más cosas nuevas. Supongo que este año o el que viene se nos viene una avalancha de proyectos que ya están en desarrollo. Fue un tiempo de incubación”, nos dice Tello.

Por su parte, Evandro cree que el home office benefició en particular a Game Coder. “Muchos de los perfiles está trabajando remotamente y eso agiliza la manera de trabajar. Si hay reunión se juntan rápidamente, hacen su plan de actividades y listo. No es tan burocrático y da mucha libertad en horarios flexibles”.

Es así como Tello colabora desde Oaxaca.

Este joven talento espera dar el salto al cine algún día, mientras tanto ya trabaja en un nuevo proyecto de Game Coder del que no puede adelantar detalles, pero al parecer es ciencia ficción e involucra naves espaciales.

