¿Qué hay detrás de los hashtags con nombres de cereales en Twitter?

Los nombres de estos conocidos productos no son más que palabras que ocultan la identidad de los personajes de esta triste historia de desengaño

México.- Muchos se habrán percatado de que varios cereales han sido tendencia en esta página: Zucaritas, All Bran, Froot Loops están en la boca de todos. Y no es que sea parte de una campaña publicitaria sino que todo comenzó por una historia sobre una boda que no pudo llevarse a cabo por una traición.

Un usuario de Twitter, José Padrón, contó a través de un hilo el cómo una novia contrató sus servicios para la boda; pero que al final ella le llamó para comunicarle que el hombre no se iba a casar con ella pero que la boda sí seguiría, ¿cómo así?

Al parecer la mujer le indicó con voz entrecortada que no quería desperdiciar el dinero que había gastado por lo que dejaría que su hermana aprovechara eso para casarse.

Cabe destacar que a todos estos personajes de la historia se les cambió el nombre para evitar mostrar su identidad; es aquí donde entran los nombres de cereales: Froot Lopps sería la novia; Zucaritas la hermana y All Bran el novio.

Al parecer Froot Loops y All Bran se conocían desde hace seis años y que al fin se casarían en San Miguel de Allende; pero algo sucedió, All Bran se embriagó y se quedó dormido por lo que a sus celular llegaron mensajes que ella pudo ver en la que Zucaritas amenazaba a este hombre de decirle la verdad a su hermana.

Resulta que Zucaritas había quedado embarazada del novio de su hermana. Es aquí donde todo se explica, la boda fue cancelada por este motivo pero ahora su ex prometido tendrá la oportunidad de casarse con su hermana.

Es este el caso que ha creado indignación en Twitter, todos han dejado las reacciones de enojo debido a que Froot Loops no se merecía tal cosa; algunos incluso hicieron planes para arruinar la boda.

Sigo en un shock emocional por la historia de #allbran #frootloops y #zucaritas… #FrootLoops si un día me lees, te mando un abrazo y pura buena vibra…#allbran CHINGA A TU MADRE cada ves que respires — Andrés Munguia (@Andros_18) December 22, 2019

